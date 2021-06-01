Глава регионального минздрава прокомментировал "смертельное" плато по коронавирусу

Во вторник, 1 июня, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил депутатам губдумы отчет о результатах деятельности региональных властей за 2020 год. Отдельное внимание депутатский корпус уделил эпидемиологической обстановке. В частности, Михаил Матвеев поинтересовался статистикой Самарастата: по данным органа, в 2020 г. умерло на 20% жителей больше, чем в 2019-м, - 52,7 тыс., из которых от Covid-19 скончалось лишь две тысячи человек.

"За счет чего мы потеряли остальные 50 тысяч населения, если так успешно боролись с коронавирусом? Есть ли в избыточной смертности следы инфекции?" — спросил депутат.

Виктор Кудряшов прокомментировал, что, как и в большинстве других регионов, в Самарской области действительно наблюдалась избыточная смертность. Тем не менее ее показатели ниже, чем по стране, — около 61 человек на 100 тыс. населения против 80 чел. на 100 тыс. населения в других субъектах РФ.

"Избыточная смертность связана с тем, что мы были вынуждены перевести многие стационары под категорию ковид-госпиталей, и оказание медицинской помощи некоторым категориям граждан ограничилось", — ответил вице-губернатор. Он также подчеркнул, что сейчас ситуация существенно меняется: втрое сократилось число коек для больных коронавирусом, и населению оказывается полноценная медицинская помощь.

В свою очередь, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что по результатам 2020 г. прирост смертности по региону составил 14%.

"Абсолютное исчисление — более 50 тыс. жителей, из которых свыше 10 тысяч случаев относятся к избыточной смертности. По данным уточненной статистики, около 30% — смертность от коронавирусной инфекции, когда она была признана основным диагнозом, — прокомментировал Армен Бенян. — Еще треть пациентов среди избыточного числа — те лица, у которых Covid-19 поспособствовал усугублению хронических заболеваний и обострению фоновых состояний, но основным заболеванием в этих случаях чаще всего становились болезни органов дыхания или системы кровообращения. Третья часть пациентов — с диагнозом "внебольничная пневмония". Их количество за прошлый год увеличилось в 15 раз по сравнению с 2019 годом".

Министр здравоохранения добавил, что на втором месте после коронавируса — смертность от болезней сердечно-сосудистой системы и усугубление специфических заболеваний головного мозга и сердца.

"Covid-19 в первую очередь влияет на систему свертывания крови, в результате чего происходило ее сгущение. Чаще всего у больных коронавирусом наблюдались осложнения в виде инсульта и инфаркта", — отметил он.

По словам Армена Беняна, по итогам работы первых четырех месяцев 2021 года в регионе по-прежнему фиксируется избыточная смертность, однако идет ее планомерное снижение. Сегодня она находится на уровне 20%, между тем как в пиковые значения (декабрь 2020 г.) достигала 66%.

Михаил Матвеев также обратил внимание на статистику последних трех недель, отметив, что она буквально застыла: ежедневно фиксируется 74 заболевших и 15 умерших. Депутат поинтересовался, с чем связаны стабильные цифры.

"Действительно, за последние недели регистрируется около 70-80 случаев новой коронавирусной инфекции, — прокомментировал Армен Бенян. — Однако в госпитали поступает 200-250 человек, и прогностическая ценность метода ПЦР до сих пор не превышает 30-35%. Оставшиеся две трети пациентов также болеют коронавирусом, но их диагноз звучит как "Новая коронавирусная инфекция, не подтвержденная методом ПЦР-диагностики".

По мнению министра здравоохранения, ситуация неоднозначна. С одной стороны, наблюдается снижение заболеваемости, с другой — сохранение смертности на прежнем уровне.

"Что касается 15 случаев регистрации смертей ежедневно — эта стабильная цифра, к сожалению, не отражает абсолютного значения, которое мы получаем ежедневно. Она связана с особенностями системы ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. — Прим.ред.) и с ее ограниченной пропускной способностью, — добавил Армен Бенян. — Чтобы не дезинформировать общество и не создавать ложных впечатлений о том или ином уровне, мы обратили на это внимание. В ближайшее время цифры будут различаться".

При этом глава минздрава добавил, что средневзвешенные результаты по Самарской области сегодня составляют 6,8%, и этот результат ниже, чем по России.

Председатель правительства отметил, что региональные власти сейчас работают над тем, чтобы показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний планомерно снижался. Виктор Кудряшов привел один из примеров плановых мероприятий: решение о массовой вакцинации от пневмококковой инфекции жителей с хроническими заболеваниями, пожилых лиц и относящихся к группе риска.

"Эта мера требует колоссальных трат, около 80 млн рублей, — прокомментировал Виктор Кудряшов. — Но это значительно снижает риск смертности от внебольничной пневмонии. Мы уже фиксируем сокращение выявленных случаев заболевания".

Кроме того, на заседании губернской думы Армен Бенян озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом после вакцинации. По его словам, она составляет 2,3%.

"Заболевает два человека из ста. Но причинно-следственной связи между самой прививкой и заболеванием нет, так как в составе прививки нет живого вируса. — только компоненты-антигены инактивированных вирусов. Соответственно, заболеваемость и смертность в этой группе не отличаются от смертности во всех остальных группах", — заключил он.

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом поручил министру здравоохранения в течение текущей недели проревизировать качество исполнения решений и мероприятий, направленных на снижение смертности в регионе.

"В лечебных учреждениях, где мы не добиваемся результатов снижения смертности, ситуацию считаю чрезвычайной, — подчеркнул глава региона. — Мы вместе с вами разобрали алгоритмы действий — как работать с людьми с хроническими заболеваниями, какой контроль должен быть, какое участие врачей, какое сопровождение людей старшего возраста и других групп риска. Все главные врачи знают, как действовать в той или иной эпидемиологической ситуации. Там, где обеспечена забота о каждом пациенте, о каждом жителе региона, прикрепленном к той или иной территории, больнице, поликлинике, точно будет результат. В тех лечебных учреждениях, где мы увидим значительные недоработки, я готов принять кадровые решения в отношении руководителей".