Стало известно, кто победил в предварительном голосовании "Единой России"

Жители региона определились с кандидатами, которых партия "Единая Россия" выдвинет на осенние выборы в Госдуму и Самарскую губернскую думу. Оргкомитет по проведению предварительного голосования, которое завершилось накануне, 31 мая, опубликовал результаты.

Всего в предварительном голосовании онлайн и на счетных участках в Самарской области приняли участие почти 355,5 тыс. человек (355483), что составляет почти 15% (14,7%) избирателей региона.

Претендентами на выдвижение от партии в Государственную и губернскую думы стали 322 человека.



Список кандидатов для выдвижения в Государственную думу от Самарской области выглядит так:

Николай Ренц - 248863 голоса, Регина Воробьева - 245132 голоса, Леонид Симановский - 243312 голосов, Владимир Гутенев - 239814 голосов, Андрей Парфенов - 200603 голоса, Виктор Кузнецов - 183987 голосов, Виктория Каткова - 153078 голосов. Всего в списке - 67 человек.

Абсолютным победителем по Самарскому одномандатному избирательному округу стал Александр Хинштейн, набрав 57091 голос.



Тольяттинский одномандатный избирательный округ - Ирина Долгополова (61425 голосов);

Красноглинский одномандатный избирательный округ - Виктор Казаков (52223 голоса);

Жигулевский одномандатный избирательный округ - Андрей Трифонов победил, набрав 52194 голоса. У Евгения Серпера - 15892 голоса, а у Олега Саитова - 13853 голоса.

В Промышленном одномандатном избирательном округе победил Александр Милеев, набрав 46363 голоса, а Игорь Станкевич - всего 22621 голос.

Выборы в Самарскую губернскую думу:

(Территория № 1) - Светлана Бескоровайная - 8950 голосов

(Территория № 2) - Роман Балтер - 10932 голоса

(Территория № 3) - Константин Доладов - 8530 голосов

(Территория № 4) - Николай Панченко - 11386 голосов

(Территория № 5) - Александр Нефедов - 10586 голосов

(Территория № 6) - Алексей Степанов - 12181 голос

(Территория № 7) - Денис Волков - 12764 голоса

(Территория № 8) - Екатерина Кузьмичева - 12854 голоса

(Территория № 9) - Николай Ренц - 11488 голосов

(Территория № 10) - Елена Сазонова - 10317 голосов

(Территория № 11) - Марина Антимонова - 7407 голосов

(Территория № 12) - Александр Милеев - 9081 голос

(Территория № 13) - Анна Дубасова - 7479 голосов

(Территория № 14) - Геннадий Котельников - 14311 голосов

(Территория № 15) - Владимир Субботин - 15505 голосов

(Территория № 16) - Владимир Дуцев - 9661 голос

(Территория № 17) - Алексей Иванов - 9402 голоса

(Территория № 18) - Николай Лядин - 11200 голосов

(Территория № 19) - Андрей Мурзов - 11526 голосов

(Территория № 20) - Сергей Мамедов - 8409 голосов

(Территория № 21) - Виктор Воропаев - 8370 голосов

(Территория № 22) - Татьяна Санникова - 6676 голосов

(Территория № 23) - Вера Попова - 7433 голоса

(Территория № 24) - Александр Живайкин - 16296 голосов

(Территория № 25) - Николай Сомов - 17542 голоса

Ознакомиться с результатами предварительного голосования 2021 можно на сайте https://pg.er.ru.

Далее список на выборах депутатов Самарской губернской думы будет определен региональной конференцией, а выдвижение кандидатов на выборы в Государственную думу должно пройти на съезде партии 19 июня в Москве.