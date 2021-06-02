В "Единой России" предложили новые меры поддержки семей с детьми

Инициативы озвучили участники форума "Большой семейный совет", который провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в одном из центров детского творчества в Москве. В нем приняли участие руководители социальных НКО и родительских объединений.

Большой блок новых инициатив касается многодетных семей. Необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении на них налоговой нагрузки, подчеркнул председатель "Единой России".

"Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России", - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, в "Единой России" предлагают дать многодетным семьям право получать компенсацию вместо земельного участка.

"Подарок новорожденному" предлагается вручать во всех регионах страны вне зависимости от материального положения родителей. В него входят вещи первой необходимости, и такая поддержка востребована семьями. В Самарском регионе аналогичная программа под названием "Наше сокровище" действует уже второй год. Более 10 тыс. семей уже получили подарки за рождение первенца.

В регионе сформировался хороший социальный пакет поддержки семей с детьми. Помощь получают более чем 200 тысяч несовершеннолетних", - рассказала министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова.

"Прежде всего, это выплаты семьям с детьми, в том числе неполным, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Это самое долгожданное решение президента, которого многие ждали, - именно эта категория нуждается в наибольшей помощи сегодня. Еще одно существенное предложение главы государства - выплаты к школе. В Самарской области подобная региональная поддержка есть, но она значительно меньше", - сказала Марина Антимонова, участница предварительного голосования "Единой России".

В свою очередь, руководитель организации "Женщины за развитие" Либкан Базаева отметила, что зачастую в многодетных семьях родители несколько лет подряд находятся дома с детьми и не имеют возможности работать.

"Мы хотели бы предложить поддержать все многодетные семьи нашей страны таким образом - включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком", - сказала она, пояснив, что сейчас этот срок ограничен шестью годами.

Член Общественной палаты Краснодара, президент межрегионального Союза общественных объединений многодетных семей, председатель реготделения всероссийского общественного движения "Матери России" Светлана Недилько обратила внимание участников форума на проблему с взысканием алиментов. Зачастую люди не могут получить через суд положенную сумму из-за того, что она не зафиксирована в законе, а зависит от дохода должника.

"Мы просим, чтобы половина регионального прожиточного минимума была зафиксирована как обязательная выплата на содержание детей. Наши юристы в судах находятся ежедневно. Некоторые представляют справки о зарплате 10 тысяч рублей, чтобы не платить алименты", - сообщила Светлана Недилько.

На встрече также предложили развивать программу материнского капитала. Руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь", победитель предварительного голосования "Единой России" Наталья Москвитина (Республика Мордовия) озвучила идею - включить текущие потребности в список возможных трат.

"В первую очередь это ремонт квартиры. Не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе - это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования", - сказала Наталья Москвитина.

Кроме того, семейному бюджету помогло, если бы программа кешбэка за детский отдых стала постоянной, считают в "Единой России".

В свою очередь, координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до 5 лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 - нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу.

Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо", - подчеркнула она.

Руководитель региональной общественной организации "Семейный клуб "Перово" Татьяна Яковлева предложила ввести еще одну "транспортную" меру поддержки - в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату.

Также в "Единой России" выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. Сейчас, согласно действующему законодательству, для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади, в противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения.

В завершение форума Дмитрий Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу "Единой России".

