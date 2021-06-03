В Самаре в старом городе ночью сгорели три дома

В ночь на 3 июня в центре старой Самары произошло два крупных пожара, каждому из которых был присвоен повышенный ранг сложности и для тушения привлечены усиленные наряды пожарных, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в 1:35 поступило сообщение о пожаре в двух расселенных, находящихся рядом, двухэтажных домах по ул. Рабочая, 67 и ул. Арцыбушевская, 35 в Ленинском районе.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Для борьбы с огнем привлекались 62 человека, которые, используя 25 единиц техники, в 3:09 локализовали пожар на площади 650 кв. м.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, что в 1:53, когда усиленные наряды огнеборцев тушили первый пожар, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном доме на ул. Вилоновская, 99, что находится неподалеку о места первого пожара - в том же жилом квартале. Этому пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
На тушение его привлкались 42 человека, которые с применением 17 единиц техники в 3:10 локализовали пожар на площади 500 кв. м.
В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших на данных пожарах нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, первый пожар на ул. Рабочей и ул. Ленинской был ликвидирован в 7:12, а пожар на ул. Вилоновской ликвидировали в 7:14.
По словам очевидцев, в жилом комплексе, находящемся напротив двух горевших домов, в одной из секций до пятого этажа оплавились пластиковые окна.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся