В Самаре в старом городе ночью сгорели три дома

В ночь на 3 июня в центре старой Самары произошло два крупных пожара, каждому из которых был присвоен повышенный ранг сложности и для тушения привлечены усиленные наряды пожарных, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в 1:35 поступило сообщение о пожаре в двух расселенных, находящихся рядом, двухэтажных домах по ул. Рабочая, 67 и ул. Арцыбушевская, 35 в Ленинском районе.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Для борьбы с огнем привлекались 62 человека, которые, используя 25 единиц техники, в 3:09 локализовали пожар на площади 650 кв. м.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, что в 1:53, когда усиленные наряды огнеборцев тушили первый пожар, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном доме на ул. Вилоновская, 99, что находится неподалеку о места первого пожара - в том же жилом квартале. Этому пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

На тушение его привлкались 42 человека, которые с применением 17 единиц техники в 3:10 локализовали пожар на площади 500 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших на данных пожарах нет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, первый пожар на ул. Рабочей и ул. Ленинской был ликвидирован в 7:12, а пожар на ул. Вилоновской ликвидировали в 7:14.

По словам очевидцев, в жилом комплексе, находящемся напротив двух горевших домов, в одной из секций до пятого этажа оплавились пластиковые окна.