Полицейские начали проверку по факту возгорания домов в центре Самары

В четверг, 3 июня, в Самаре полицейские начали проверку по факту ночного возгорания домов на ул. Рабочей, 67; ул. Арцыбушевской, 35; и ул. Вилоновской, 99. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 3 июня примерно в 1:35 загорелись находящиеся рядом расселенные двухэтажные дома на ул. Рабочей, 67 и ул. Арцыбушевской, 35 в Ленинском районе. Борьбу с огнем вели 62 человека, которые в 3:09 локализовали пожар на площади 650 кв. м.

А в 1:53, когда огнеборцы тушили первый пожар, загорелся расселенный двухэтажный дом на ул. Вилоновской, 99, что находится в том же жилом квартале. Тут к тушению были привлечены 42 человека, которые с 3:10 локализовали пожар на площади 500 кв. м.

Никто не пострадал. Но пожар на улицах Рабочей и Арцыбушевской ликвидировали только в 7:12, а пожар на ул. Вилоновской - в 7:14.

Кроме того, очевидцы сообщили, что в одной из секций жилого комплекса, расположенного напротив двух горевших домов, до пятого этажа оплавились пластиковые окна.