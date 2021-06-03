Полицейские начали проверку по факту возгорания домов в центре Самары

В четверг, 3 июня, в Самаре полицейские начали проверку по факту ночного возгорания домов на ул. Рабочей, 67; ул. Арцыбушевской, 35; и ул. Вилоновской, 99. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 3 июня примерно в 1:35 загорелись находящиеся рядом расселенные двухэтажные дома на ул. Рабочей, 67 и ул. Арцыбушевской, 35 в Ленинском районе. Борьбу с огнем вели 62 человека, которые в 3:09 локализовали пожар на площади 650 кв. м.
А в 1:53, когда огнеборцы тушили первый пожар, загорелся расселенный двухэтажный дом на ул. Вилоновской, 99, что находится в том же жилом квартале. Тут к тушению были привлечены 42 человека, которые с 3:10 локализовали пожар на площади 500 кв. м.
Никто не пострадал. Но пожар на улицах Рабочей и Арцыбушевской ликвидировали только в 7:12, а пожар на ул. Вилоновской - в 7:14.
Кроме того, очевидцы сообщили, что в одной из секций жилого комплекса, расположенного напротив двух горевших домов, до пятого этажа оплавились пластиковые окна.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся