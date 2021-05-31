СГЭУ будет сотрудничать с "Деловой Россией"

27 мая 2021 г. стало датой подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Самарским региональным отделением общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Деловая Россия" - общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 7 тыс. бизнесменов и более 400 депутатов региональных и федерального парламентов России. Общая численность сотрудников на предприятиях "Деловой России" - около 3 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий - порядка 2,8 трлн руб. "Деловая Россия" представлена во всех 85 субъектах РФ.

Стороны договорились о взаимодействии в образовательном процессе и формировании компетентностной модели выпускника, в научно-исследовательском процессе, в международной деятельности и совместном проведении бизнес-миссий, во вспомогательных процессах.

Участие СГЭУ в стратегическом партнерстве сегодня является обязательным элементом формирования инновационной инфраструктуры вуза, эффективность функционирования которой создает условия для повышения его инвестиционной привлекательности и, соответственно, конкурентоспособности.

Система стратегических партнеров дает возможность установить обратную связь СГЭУ с потребителями его выпускников, без этой связи невозможно дальнейшее развитие профессионального образования в интересах национальной экономики.