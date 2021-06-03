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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запускает тариф для любителей кино и ТВ в Самарской области

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 обновляет линейку тарифных планов новым предложением. Теперь жители Самарской области могут подключиться к тарифу "Везде онлайн", который без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тысяч фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов. Ранее предложение было доступно лишь в нескольких регионах страны, а с 1 июня действует на всей территории присутствия Tele2. Новые пользователи тарифа получат 2021 Гб трафика.

Фото: предоставлено Tele2

"Везде онлайн" — это уникальный тариф с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink. Он ориентирован на активных пользователей стриминговой платформы с высокой потребностью в дата-трафике. Tele2 масштабирует тариф на всю Россию и начисляет новым клиентам объемный пакет трафика.

Пользователи тарифа "Везде онлайн" в Самарской области за ежемесячную абонентскую плату 500 рублей получают 80 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут на номера других операторов России, а также доступ к онлайн-кинотеатру Wink. Смотреть фильмы можно на смартфонах или планшетах. Аккаунт позволяет одновременно подключать до пяти устройств.

Новым клиентам, которые выбрали тариф "Везде онлайн" с 1 июня по 15 июля 2021 года, оператор предоставит дополнительно 2021 Гб интернет-трафика. Период действия бонуса — 30 дней с момента его активации.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Новый тариф "Везде онлайн" уже показал свою популярность после пилотного запуска в части регионов страны. В июне мы расширяем географию действия тарифного предложения, чтобы еще больше наших абонентов могли смотреть фильмы, сериалы и ТВ-программы и трансляции спортивных событий вместе с Tele2".

Узнать подробности предложения "Везде онлайн" можно в личном кабинете, в салонах связи и на сайте оператора.

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