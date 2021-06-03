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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: В списке победителей предварительного голосования - те, кто точно знает нужды людей

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретарь регионального отделения, губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал встречу Владимира Путина с победителями предварительного голосования Единой России.

"Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством партии "Единая Россия", участниками и победителями предварительного голосования особо подчеркнул, что в этом году большой интерес к участию в партийном праймериз проявили молодые люди, которые раньше не интересовались политикой. Во многом это продиктовано тем, что с началом пандемии на первый план вышли общественники и волонтеры, и именно партия стала той объединяющей площадкой, которая сплотила всех неравнодушных и желающих оказать помощь людей", - считает Дмитрий Азаров.

Он отметил - многие члены и сторонники партии присоединились к российской акции "Мы вместе", в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки, помогали врачам, развозили продукты, лекарства пожилым и одиноким людям.

"И не удивительно, что, когда партия предложила наиболее активным волонтерам принять участие в предварительном голосовании, многие откликнулись, и, как показали результаты праймериз, избирателям такой подход к формированию команды кандидатов для последующего участия в выборах депутатов Государственной Думы и Самарской губернской думы пришелся по душе. Яркий пример - самый молодой кандидат в депутаты ГД из Тольятти, активист движения "Мы Вместе" Ирина Долгополова, которая набрала внушительное количество голосов на уровне опытных политиков и действующих депутатов. Это и есть тот курс на обновление и омоложение партии, на повышение уровня доверия среди избирателей, к которому призывает президент", - пояснил Дмитрий Азаров.

В списке победителей предварительного голосования немало и других новых лиц, подчеркнул губернатор.

"Отрадно, что достойный результат показала Татьяна Санникова, человек, который долгие годы возглавляет некоммерческую организацию "Центр поддержки добровольчества", и ее опыт точно может быть полезен в законотворческой деятельности. В списке так называемых "новичков" у нас есть врачи, учителя и представители общественных организаций - те, кто точно знает нужды людей, те, кто будет формировать народную программу, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, и те, кто в случае избрания точно сможет оправдать высокое доверие избирателей", - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

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