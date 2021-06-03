Банк "Открытие" и банки-партнеры открывают финансирование завода аммиака и карбамида в Кингисеппе

"Открытие", ВЭБ.РФ, Сбер, ВТБ и Газпромбанк предоставят компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" около 100 млрд рублей. На пике реализации проекта будет задействовано около восьми тысяч человек. Строительство завода идет, запуск производства намечен на 2024 год.
Компания "ЕвроХим Северо-Запад-2", банк "Открытие", ВЭБ.РФ, Сбер, ВТБ и Газпромбанк подписали весь комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту строительства второй очереди завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.
Церемония состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ.РФ в присутствии члена комитета по стратегии, председателя комитета по назначениям и вознаграждениям, неисполнительного директора АО "МХК ЕвроХим" Андрея Мельниченко, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и представителя EPC-подрядчика Maire Tecnimont.
Синдицированный кредит, организаторами которого выступили ВЭБ.РФ и Сбер, составит около 100 млрд рублей без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей без учета НДС. Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд рублей будут направлены в ближайшее время.
Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год, срок запуска - 2024 год. Проект служит второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.
Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие":
"Банк "Открытие" уделяет особое внимание финансированию проектов с высоким экспортным потенциалом. Сотрудничество с "ЕвроХим" полностью соответствует нашей стратегии развития, и мы рады его дальнейшему укреплению. В рамках проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2" будут созданы новые мощности по производству аммиака и карбамида, что будет способствовать росту несырьевого экспорта и позволит создать новые рабочие места в городе Кингисепп. Хочу также отметить слаженную совместную работу коммерческих кредиторов и ВЭБ.РФ, благодаря которой удалось найти оптимальное решение по финансированию проекта с сочетанием нескольких мер государственной поддержки".
Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления:
"Экспортоориентированные проекты - одно из стратегических направлений ВЭБ.РФ. В новой стратегии ВЭБ.РФ экспорт занимает важное место, мы ориентируемся на продвижение наших товаров и услуг на новые рынки. Организация финансирования газохимических проектов - важная задача. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений. Здесь необходимо обеспечить доступность "длинных" денег для заемщиков".
Владимир Рашевский, генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим":
"Проектное финансирование строительства компанией "ЕвроХим" второй очереди завода по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области, открытое ВЭБ.РФ, банками Сбер, ВТБ, Газпромбанк и "Открытие", является крупнейшим проектным финансированием в истории нашей компании. Необходимо подчеркнуть, что "ЕвроХим" впервые реализует подобный проект именно с российскими банками, также впервые достигнуто соотношение долга к капиталу 80:20. Открытие финансирования строительства второй очереди предприятия "ЕвроХим Северо-Запад-2" даст новый дополнительный импульс продолжению развития кластера наших предприятий в Кингисеппе, сложившегося после введения два года назад в строй завода "ЕвроХим Северо-Запад-1".
Андрей Шеметов, старший вице-президент, руководитель SberCIB:
"Мы давно сотрудничаем с "ЕвроХим" по различным направлениям и отмечаем тщательную проработку всех его инициатив. Сбер, выступив в роли организатора по этой знаковой для российского рынка синдицированного финансирования сделке, рад оказать финансовую поддержку такому масштабному проекту. Строительство высокотехнологического завода мирового уровня позволит существенно укрепить позиции страны и "ЕвроХим" на мировом рынке карбамида и аммиака".
Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ:
"ВТБ и ЕвроХим объединяет долгосрочное и успешное сотрудничество. Мы очень рады, что у нас есть возможность поддержать создание современного производства - новой очереди завода по производству аммиака и карбамида. Такие предприятия углубляют переработку природного газа и наращивают экспортный потенциал России, создают рабочие места и обеспечивают бюджетные поступления, что играет значительную роль в развитии региона и поддержке благосостояния его жителей. Кроме того, для нас как для кредитора крайне важно, что компания применяет передовые технологии, позволяющие обеспечивать эффективную обработку базового сырья и цикличность использования ресурсов".
Алексей Белоус, заместитель председателя правления Газпромбанка:
"На протяжении ряда лет Газпромбанк осуществляет масштабные инвестиционные проекты вместе с ведущими производителями минеральных удобрений. Данный сектор - один из немногих сегментов глобальной экономики, устойчиво демонстрирующих увеличение объемов производства и потребления. Реализация проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2" приведет к росту не только экспортного направления компании, но и отечественной отрасли химической продукции в целом. Запуск крупного производства в сжатые сроки требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных "ЕвроХимом" для реализации столь высокотехнологичного проекта".
Проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 млрд долларов США в год. На пике строительства завода будет задействовано 8000 человек. На заводе будет создано 354 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.