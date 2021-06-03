Банк "Открытие" и банки-партнеры открывают финансирование завода аммиака и карбамида в Кингисеппе

"Открытие", ВЭБ.РФ, Сбер, ВТБ и Газпромбанк предоставят компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" около 100 млрд рублей. На пике реализации проекта будет задействовано около восьми тысяч человек. Строительство завода идет, запуск производства намечен на 2024 год.

Компания "ЕвроХим Северо-Запад-2", банк "Открытие", ВЭБ.РФ, Сбер, ВТБ и Газпромбанк подписали весь комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту строительства второй очереди завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.

Церемония состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ.РФ в присутствии члена комитета по стратегии, председателя комитета по назначениям и вознаграждениям, неисполнительного директора АО "МХК ЕвроХим" Андрея Мельниченко, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и представителя EPC-подрядчика Maire Tecnimont.

Синдицированный кредит, организаторами которого выступили ВЭБ.РФ и Сбер, составит около 100 млрд рублей без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей без учета НДС. Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд рублей будут направлены в ближайшее время.

Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год, срок запуска - 2024 год. Проект служит второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.

Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие":

"Банк "Открытие" уделяет особое внимание финансированию проектов с высоким экспортным потенциалом. Сотрудничество с "ЕвроХим" полностью соответствует нашей стратегии развития, и мы рады его дальнейшему укреплению. В рамках проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2" будут созданы новые мощности по производству аммиака и карбамида, что будет способствовать росту несырьевого экспорта и позволит создать новые рабочие места в городе Кингисепп. Хочу также отметить слаженную совместную работу коммерческих кредиторов и ВЭБ.РФ, благодаря которой удалось найти оптимальное решение по финансированию проекта с сочетанием нескольких мер государственной поддержки".

Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления:

"Экспортоориентированные проекты - одно из стратегических направлений ВЭБ.РФ. В новой стратегии ВЭБ.РФ экспорт занимает важное место, мы ориентируемся на продвижение наших товаров и услуг на новые рынки. Организация финансирования газохимических проектов - важная задача. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений. Здесь необходимо обеспечить доступность "длинных" денег для заемщиков".

Владимир Рашевский, генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим":

"Проектное финансирование строительства компанией "ЕвроХим" второй очереди завода по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области, открытое ВЭБ.РФ, банками Сбер, ВТБ, Газпромбанк и "Открытие", является крупнейшим проектным финансированием в истории нашей компании. Необходимо подчеркнуть, что "ЕвроХим" впервые реализует подобный проект именно с российскими банками, также впервые достигнуто соотношение долга к капиталу 80:20. Открытие финансирования строительства второй очереди предприятия "ЕвроХим Северо-Запад-2" даст новый дополнительный импульс продолжению развития кластера наших предприятий в Кингисеппе, сложившегося после введения два года назад в строй завода "ЕвроХим Северо-Запад-1".

Андрей Шеметов, старший вице-президент, руководитель SberCIB:

"Мы давно сотрудничаем с "ЕвроХим" по различным направлениям и отмечаем тщательную проработку всех его инициатив. Сбер, выступив в роли организатора по этой знаковой для российского рынка синдицированного финансирования сделке, рад оказать финансовую поддержку такому масштабному проекту. Строительство высокотехнологического завода мирового уровня позволит существенно укрепить позиции страны и "ЕвроХим" на мировом рынке карбамида и аммиака".

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ:

"ВТБ и ЕвроХим объединяет долгосрочное и успешное сотрудничество. Мы очень рады, что у нас есть возможность поддержать создание современного производства - новой очереди завода по производству аммиака и карбамида. Такие предприятия углубляют переработку природного газа и наращивают экспортный потенциал России, создают рабочие места и обеспечивают бюджетные поступления, что играет значительную роль в развитии региона и поддержке благосостояния его жителей. Кроме того, для нас как для кредитора крайне важно, что компания применяет передовые технологии, позволяющие обеспечивать эффективную обработку базового сырья и цикличность использования ресурсов".

Алексей Белоус, заместитель председателя правления Газпромбанка:

"На протяжении ряда лет Газпромбанк осуществляет масштабные инвестиционные проекты вместе с ведущими производителями минеральных удобрений. Данный сектор - один из немногих сегментов глобальной экономики, устойчиво демонстрирующих увеличение объемов производства и потребления. Реализация проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2" приведет к росту не только экспортного направления компании, но и отечественной отрасли химической продукции в целом. Запуск крупного производства в сжатые сроки требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных "ЕвроХимом" для реализации столь высокотехнологичного проекта".

Проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 млрд долларов США в год. На пике строительства завода будет задействовано 8000 человек. На заводе будет создано 354 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.