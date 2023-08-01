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Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Поволжский банк Сбербанка провел конференцию "Искусственный интеллект для бизнеса", где эксперты рассказали предпринимателям о том, как ИИ-решения помогают делать бизнес эффективным, какие облачные технологии могут им помочь, какие возможности обучения ИИ существуют. Очно и онлайн в мероприятии приняли участие представители крупнейшего бизнеса из Астрахани, Волгограда, Оренбурга, Пензы, Самары, Саратова, Тольятти и Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка
Фото: предоставлено пресс-службой Поволжского банка Сбербанка

За последние восемь лет Сбербанк прошел путь от уровня точечных ИИ-проектов до уровня ИИ для принятия решений: доля бизнес-процессов банка с применением искусственного интеллекта составляет 75%. Сейчас ИИ участвует в выполнении задач, которые раньше в банке решал человек: какой продукт предложить конкретному клиенту, как выстроить оптимальный маршрут для инкассации, что ответить клиенту в чат-боте или колл-центре, какое количество сотрудников должно быть в определенном отделении банка, к примеру, во второй половине дня в пятницу.

"Технологии на основе искусственного интеллекта находят практическое применение в самых разных отраслях экономики и уже давно помогают бизнесу снижать затраты, оптимизировать процессы производства, принимать управленческие решения. Например, по итогам прошлого года финансовый эффект от внедрения ИИ в Сбере по всей стране составил 230 млрд руб. По нашим прогнозам, прибыль от инвестиций в искусственный интеллект будет только расти", — заявил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

О том, какие именно ИИ-решения помогают сделать бизнес максимально эффективным, рассказал директор по искусственному интеллекту Сбер Бизнес Софт Максим Иванов. Он отметил, что важно внедрять цифровые технологии и сервисы на основе AI для сохранения конкурентоспособности и повышения эффективности бизнеса, а также поделился тенденциями и прогнозами по росту использования ИИ в различных отраслях экономики.

На примере реализованных проектов Сбер Бизнес Софт продемонстрировал, что сервисы на базе ИИ могут быть использованы во всех сферах, где на бизнес-показатели влияет прогнозирование спроса, урожайности или энергопотребления, где применяется визуальный контроль качества производимой продукции, требуется оцифровка и распознавание документов. Решения на основе ИИ-технологий могут быть адаптированы под нужды любой отрасли и уже доказали свою эффективность. Так, внедрение прогнозной ИИ-модели позволило одному из заказчиков — компании из FMCG-сектора — сократить расходы на списание скоропортящейся продукции на 15%.

Участники мероприятия смогли сами убедиться в преимуществе использования искусственного интеллекта и даже посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса на различные товары. Любой желающий мог выбрать одну из четырех предложенных категорий, изучить ретроспективные данные по продажам продукции за несколько месяцев, предложить свой вариант, а затем сравнить его с ИИ-прогнозом и реальными данными о продажах.

Гид потребителя

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