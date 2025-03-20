НОВИКОМ в Воронеже провел конференцию о развитии промышленности

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел конференцию, посвященную мерам поддержки промышленности и развитию международного сотрудничества. Мероприятие состоялось в рамках IV Межрегионального форума "Импорт и экспорт: возможности, инструменты, практики". Обсудить актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса собрались руководители промышленных предприятий, Торгово-промышленной палаты и Фонда развития промышленности Воронежской области.

Для модернизации и развития производства, разработки и выпуска новой продукции предприятиям промышленности необходимо финансирование. Получить его на доступных условиях помогают инструменты государственной поддержки, которые на конференции представили эксперты НОВИКОМа и Фонда развития промышленности Воронежа.

Среди приоритетных программ были названы программы поддержки диверсификации ОПК (ПП РФ № 26), поддержки инвестпроектов по созданию производства приоритетной продукции (ПП РФ № 295), таксономия в рамках ПП РФ № 603, а также программа по поддержке проектов промышленной кооперации со странами ЕАЭС. Последняя сравнительно новая программа позволяет получить финансирование для развития экспортно-импортных отношений с предприятиями из стран Евразийского экономического союза.

НОВИКОМ также предлагает широкий спектр собственных продуктов для работы малого и среднего бизнеса. При кредитовании предпринимателей в банке используется механизм "зонтичного" поручительства, разработанный Корпорацией МСП.

Помимо поручительств, Корпорация МСП предоставляет бизнесу доступ к различным инструментам господдержки, о чем рассказал ее представитель на конференции. Также предприниматели Воронежа узнали о том, как организация может помочь им в вопросах расширения рынков сбыта и поиска новых клиентов среди российских и зарубежных компаний.

О вопросах международной кооперации и экспорта на конференции также подробно говорил президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Сергей Петровский. Организация оказывает бизнесу поддержку и сопровождение внешнеэкономической деятельности, помогает оформлять необходимые документы.

Большой интерес у предпринимателей региона вызвало выступление директора фонда развития промышленности Воронежской области Вадима Дмитриева. Фонд открывает бизнесу доступ к региональным мерам поддержки и предоставляет льготные займы на технологическое развитие, финансирование инвестиционных проектов, проектов импортозамещения, повышения производительности труда и других.

Амбициозные задачи, стоящие перед промышленностью сегодня, требуют развития новых финансовых инструментов, таких как ЦФА, и совершенствования регуляторной базы. О деятельности НОВИКОМа в этом направлении также говорили на конференции.

"Развитие промышленности невозможно без надежной финансовой поддержки, особенно в условиях глобальных экономических изменений. Синергия компетенций НОВИКОМа и институтов развития способствует эффективной реализации наших общих целей по достижению технологического лидерства России и обеспечению экономического роста нашего региона", — заявил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.