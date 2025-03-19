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На маркетплейсе Своё Фермерство появились услуги аренды и ремонта сельхозтехники к посевной

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Аграрный маркетплейс Своё Фермерство от Россельхозбанка анонсировал новые услуги и сервисы для фермеров. Главной новинкой в преддверии посевной стало расширение спектра услуг для агробизнеса, связанных с выполнением сезонно-полевых работ. Теперь любой аграрий может не только подобрать и купить необходимые к посевному сезону технику и семена, но и воспользоваться услугами по выполнению сезонно-полевых работ.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В разделе услуг на платформе Своё Фермерство уже представлено более 20 направлений услуг для фермеров. Там можно найти предложения о проведении обработки и подготовки полей к севу: дискование, культивация, пахота, обработка полей роботизированной техникой, очистка, калибровка и протравливание семян, услуги сева. Также аграриям доступны услуги аренды сельскохозяйственной и спецтехники, ремонт и сервисное обслуживание, услуги грузоперевозок и хранения.

Еще одной новинкой платформы стал поиск товаров и услуг по карте.
Платформа автоматически определяет регион пользователя и дает возможность ознакомиться с искомыми товарами и услугами поблизости. Так пользователь может подобрать наиболее удобный вариант с точки зрения логистической составляющей и транспортной доступности.

Поиск услуг и товаров на карте существенно улучшает пользовательский опыт, поскольку покупателю не приходится переходить в карточку организации, чтобы изучить информацию о месте отгрузки товара или расположении компании. Прямо на карте пользователь может посмотреть предложения в своем регионе и ознакомиться с основными характеристиками товаров, которые представлены на миникарточках, а с нее в один клик перейти к подробному описанию товара при необходимости.

"Мы создаем не просто портал с витриной, а надежный сервис для ведения агробизнеса, объединяющий всех участников отрасли в единую цифровую экосистему. Понимая значимость технического оснащения перед посевной, мы тщательно проанализировали и оптимизировали разделы техники и услуг, чтобы обеспечить максимальную поддержку аграриев", — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Улучшения коснулись и других разделов маркетплейса Своё Фермерство, интерес к которым кратно возрастает в посевной сезон. Так, в категории специализированной техники для удобства поиска была проведена более детальная разбивка товаров на подкатегории по различным направлениям, включая животноводство, хранение и переработку зерна, овощеводство. Ассортимент комплектующих и запчастей был расширен на 2 миллиона карточек товаров, достигнув общего количества предложений в 6,5 миллионов.

В категории семена идет процесс обогащения карточек информацией из Государственного реестра селекционных достижений. Благодаря этой функциональности у покупателей появится верифицированная информация Госсорткомиссии по средней и максимальной урожайности, регионам допуска и иным характеристикам сортов, которые помогут сравнивать и выбирать сорта по полевым показателям, а не по маркетинговым.

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