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Суды Происшествия

Мастер РКЦ "Прогресс" обложил "данью" рабочих за выгодные условия труда

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары вынес приговор мастеру АО "Салют" Дмитрию Самородову. Согласно опубликованному решению суда, мужчина совершил крупное мошенничество.

Как указано в материалах суда, Самородов был старшим мастером участка 1 группы цеха АО "РКЦ "Прогресс" на ул. Земеца, 18. Чем успешно пользовался в корыстных целях.

Как-то раз Самородов подошел на "Прогрессе" к фрезеровщику и сказал, что готов посодействовать, чтоб того не привлекали к дисциплинарной ответственности и не снижали ему надбавки к зарплате, а также пообещал включать его заявки в список работников на выходные и праздничные дни (которые выше оплачивались). Что в реальности вообще не входило в полномочия Самородова. Фрезеровщик про последний факт не знал и на предложение Самородова согласился. В итоге фрезеровщик перечислял Самородову на карту от двух до семи тысяч рублей. Всего же так была переведена 151 тыс. рублей.

Но на этом дело не ограничилось. Самородов подошел к другому фрезеровщику и предложил ему то же самое. Второй фрезеровщик тоже согласился и стал регулярно перечислять деньги — всего он перевел 220 тыс. рублей.

Самородов пришел и к третьему фрезеровщику с тем же разговором. Тот стал регулярно переводить деньги и всего перевел 109 тыс. рублей. С четвертого фрезеровщика за весь период "дани" Самородов получил 70 тыс., со слесаря механосборочных работ — 51 тыс., со следующего рабочего (фрезеровщика) — 44 тысячи. Вину Самородов признал частично. Он рассказал, что зарплата на заводе зависит от числа изготовленных деталей и сложности их изготовления. В цехе есть такое понятие как "закрепление детали за работником" — то есть выполнение одной и той же детали за конкретным рабочим. Самородов знал о допуске определенных рабочих к изготовлению трудоемких (высокооплачиваемых) деталей.

"У него возник корыстный умысел на обман своих подчиненных, заключающийся в предложении распределения им для работы трудоемких деталей, заведомо понимая, что данные детали в силу их разряда (классности) могли произвести только они, тем самым ввел их в заблуждение о его возможности влиять на распределение работы", — сообщается в материалах суда.

Суд приговорил Самородова за шесть случаев мошенничества к принудительным работам на один год. Теперь уже из оплаты самого Самородова будут вычитать часть средств, а именно — 10% в доход государства.  

Гид потребителя

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