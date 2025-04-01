Мастер РКЦ "Прогресс" обложил "данью" рабочих за выгодные условия труда

Суд Кировского района Самары вынес приговор мастеру АО "Салют" Дмитрию Самородову. Согласно опубликованному решению суда, мужчина совершил крупное мошенничество.

Как указано в материалах суда, Самородов был старшим мастером участка 1 группы цеха АО "РКЦ "Прогресс" на ул. Земеца, 18. Чем успешно пользовался в корыстных целях.

Как-то раз Самородов подошел на "Прогрессе" к фрезеровщику и сказал, что готов посодействовать, чтоб того не привлекали к дисциплинарной ответственности и не снижали ему надбавки к зарплате, а также пообещал включать его заявки в список работников на выходные и праздничные дни (которые выше оплачивались). Что в реальности вообще не входило в полномочия Самородова. Фрезеровщик про последний факт не знал и на предложение Самородова согласился. В итоге фрезеровщик перечислял Самородову на карту от двух до семи тысяч рублей. Всего же так была переведена 151 тыс. рублей.

Но на этом дело не ограничилось. Самородов подошел к другому фрезеровщику и предложил ему то же самое. Второй фрезеровщик тоже согласился и стал регулярно перечислять деньги — всего он перевел 220 тыс. рублей.

Самородов пришел и к третьему фрезеровщику с тем же разговором. Тот стал регулярно переводить деньги и всего перевел 109 тыс. рублей. С четвертого фрезеровщика за весь период "дани" Самородов получил 70 тыс., со слесаря механосборочных работ — 51 тыс., со следующего рабочего (фрезеровщика) — 44 тысячи. Вину Самородов признал частично. Он рассказал, что зарплата на заводе зависит от числа изготовленных деталей и сложности их изготовления. В цехе есть такое понятие как "закрепление детали за работником" — то есть выполнение одной и той же детали за конкретным рабочим. Самородов знал о допуске определенных рабочих к изготовлению трудоемких (высокооплачиваемых) деталей.

"У него возник корыстный умысел на обман своих подчиненных, заключающийся в предложении распределения им для работы трудоемких деталей, заведомо понимая, что данные детали в силу их разряда (классности) могли произвести только они, тем самым ввел их в заблуждение о его возможности влиять на распределение работы", — сообщается в материалах суда.

Суд приговорил Самородова за шесть случаев мошенничества к принудительным работам на один год. Теперь уже из оплаты самого Самородова будут вычитать часть средств, а именно — 10% в доход государства.