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ВТБ: спрос на банковское обслуживание "на работе" вырос в 6 раз

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году выездные клиентские менеджеры ВТБ обслужили почти 2 млн клиентов — сотрудников зарплатных организаций банка. Это в 3 раза больше, чем в 2023 году. Всего за прошлый год силами выездного сервиса в корпоративном канале оформлено 4,8 млн продуктов, что в 6 раз превышает результат 2023 года.

В среднем клиенты подключают сразу 2-3 финансовых продукта банка. Помимо зарплатной карты, это чаще всего сберегательные продукты и дополнительные платежные инструменты для себя и своих близких.

Один из крупнейших проектов по выдаче зарплатных карт с помощью выездного сервиса в прошлом году был реализован в г. Северодвинск Архангельской области на предприятиях, входящих в Объединённую судостроительную корпорацию. Кроме того, рекордные выдачи зарплатных карт через выездной канал зафиксированы в Набережных Челнах, Самаре, Новосибирске, Саранске, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми.

"Выездной сервис для зарплатных клиентов позволяет бизнесу оперативно подключить персонал к зарплатному проекту. Свои выгоды есть и у сотрудника — не нужно отпрашиваться у руководителя с работы пораньше или планировать поход в банк в выходной день, можно провести это время с семьей или друзьями. Развивая направление по оформлению зарплатных карт на предприятиях, мы в первую очередь расширяем штат своих сотрудников, чтобы улучшать скорость и качество работы. Только за прошлый год число клиентских менеджеров выездных продаж выросло в 2,5 раза до 1,8 тыс. человек, а в этом году мы рассчитываем увеличивать его до 2,9 тыс.", — комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

По его словам, выездные менеджеры используют в доставке самые разные виды транспорта, включая самокаты, велосипеды, скоростные поезда, вертолеты и даже самолеты. Такая мобильность позволяет совершать доставку как на предприятия в городах, так и в отдаленные регионы на труднодоступные объекты.

Гид потребителя

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