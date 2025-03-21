ВРО СоюзМаш помогает привлекать молодежь на предприятия региона

Инициативы Союза машиностроителей России помогают промышленности решать кадровые вопросы и повышать производственную эффективность. Так, благодаря всероссийской акции "Неделя без турникетов", организованной СоюзМаш, предприятия Воронежской области привлекают на производства молодежь и мотивируют их к долгосрочному сотрудничеству. Об этом на заседании Воронежского регионального отделения СоюзМаш (ВРО) сообщил его председатель Анатолий Кузнецов.

Акция "Неделя без турникетов" входит в число мероприятий, направленных на популяризацию инженерных специальностей среди молодежи, инициированных СоюзМаш. ВРО также поддерживает инженерную олимпиаду "Звезда" и форум "Инженеры будущего".

На заседании, прошедшем в рамках IV Межрегионального форума "Импорт и экспорт: возможности, инструменты, практики", Анатолий Кузнецов отчитался о реализации в 2024 году благотворительных инициатив: о помощи малоимущим семьям в рамках акции "Крупинка добра", о поставке оборудования в медучреждения Воронежа совместно с "Русфондом" и банком НОВИКОМ, а также об участии в акции "Всегда рядом".

В последней ВРО принимает участие совместно с НОВИКОМом и благотворительным фондом "Отечество". Помощь в виде оборудования, спортивной экипировки, канцелярских товаров и других необходимых вещей направляется учебным заведениям и молодежным организациям в нескольких районах Луганской народной республики (ЛНР).

О планах по гуманитарной работе в ЛНР в 2025 году на заседании ВРО доложил директор благотворительного фонда "Отечество" Виктор Ильин. В нескольких учебных учреждениях республики планируется создать индустриальные классы. Здесь школьники под руководством преподавателей будут осваивать востребованные рабочие профессии. Классы оборудуют 3D-принтерами, симуляторами сварочных аппаратов и токарными станками.

Еще одним приоритетом на 2025 год Виктор Ильин назвал продолжение реализации проекта по восстановлению памятников на территории ЛНР "Наследники великих". Сейчас ведется работа по восстановлению монумента "Скорбящая мать", памятника "Рассвет", посвященного погибшим войнам, а также памятников участникам ликвидации Чернобыльской катастрофы и погибшим воинам в Белокуракино.

В рамках заседания ВРО также состоялось награждение доноров из числа сотрудников промышленных предприятий, которые регулярно участвуют в корпоративных донорских акциях.

"Работа Воронежского регионального отделения СоюзМаш направлена на поддержку промышленности, развитие кадрового потенциала и реализацию социальных инициатив в регионе. И мы видим реальные результаты нашей работы: предприятия укрепляют кадровый состав, молодым специалистам открываются перспективы в инженерной сфере, а жители региона получают поддержку через благотворительные и гуманитарные программы. Уверен, что работа ВРО и далее позволит укреплять промышленный потенциал региона и повышать его статус как центра высокотехнологичных разработок. Также мы планируем наращивать поддержку молодежных проектов и укрепление социального партнерства", — заявил председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.