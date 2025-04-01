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Суды Происшествия

Водителя-наркомана из Самарской области осудили за смертельное ДТП

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кошкинский районный суд Самарской области вынес приговор 45-летнему водителю, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 29 декабря 2023 г., в 12:10, в Елховском районе, на 348 км дороги Казань — Буинск — Ульяновск 45-летний водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Man. В результате погиб пассажир Lada.

Как выяснилось, мужчина за рулем легковушки был в состоянии наркотического опьянения.

Суд приговорил водителя к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении, также его на два с половиной года лишили водительских прав.

Гид потребителя

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