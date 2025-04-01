Водителя-наркомана из Самарской области осудили за смертельное ДТП

Кошкинский районный суд Самарской области вынес приговор 45-летнему водителю, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 29 декабря 2023 г., в 12:10, в Елховском районе, на 348 км дороги Казань — Буинск — Ульяновск 45-летний водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Man. В результате погиб пассажир Lada.
Как выяснилось, мужчина за рулем легковушки был в состоянии наркотического опьянения.
Суд приговорил водителя к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении, также его на два с половиной года лишили водительских прав.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...