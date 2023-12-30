В Елховском районе в ДТП с большегрузом пострадал подросток

В пятницу, 29 декабря, в 12:10 в Елховском районе на 348 км дороги "Казань - Буинск - Ульяновск" 45-летний водитель Lada Largus нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил столкновение с грузовым автомобилем Man в составе с полуприцепом.
С места ДТП госпитализирован 16-летний пассажир легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!