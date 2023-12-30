В Елховском районе в ДТП с большегрузом пострадал подросток

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 29 декабря, в 12:10 в Елховском районе на 348 км дороги "Казань - Буинск - Ульяновск" 45-летний водитель Lada Largus нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил столкновение с грузовым автомобилем Man в составе с полуприцепом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области