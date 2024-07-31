Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Делегация верхней палаты Федерального собрания посетила Центр киберзащиты Сбербанка. В числе делегатов были заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, а также другие сенаторы.

Они увидели, как организован процесс обеспечения киберзащиты Сбера и его клиентов, обсудили с руководством службы кибербезопасности банка вопросы хранения персональных данных, импортозамещения средств защиты информации, актуальные угрозы, с которыми сталкивается банковский сектор, а также тему защиты россиян от телефонных мошенников.

Парламентарии узнали, что ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности — это в 10 раз больше, чем 4 года назад. При этом в части построения работы Центра киберзащиты Сберу удалось на 95% перейти с иностранных решений на отечественные, в том числе собственной разработки. Также внимание сенаторов было акцентировано на проблеме роста активности телефонных мошенников: за 3 года число ежедневно совершаемых злоумышленниками звонков увеличилось с 2 млн до 20 млн, при этом большая часть звонков осуществляется с помощью мессенджеров. Была проведена демонстрация того, как в режиме реального времени специалист кол-центра Сбера спасает деньги клиента от мошенников.

"Против нашей страны с территории Украины действует и координируется руководством этого государства целая армия хорошо организованных киберпреступников. Сбер эффективно обеспечивает кибербезопасность клиентов и собственной инфраструктуры. Однако угроза выходит далеко за рамки работы Сбербанка — это вопрос общенациональной безопасности. Поэтому только наших усилий по определению не может быть достаточно для кардинального решения задачи по обеспечению безопасности жителей России. Ключевая проблема в этом контексте — размытая ответственность на уровне федеральных властей с точки зрения регулирования и контроля решения вопросов кибербезопасности", — рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

"Сегодня мы увидели для себя много задач, которые требуется решить на законодательном уровне. Прежде всего, стране нужен единый координирующий орган, который будет ответственен за реализацию политики в сфере кибербезопасности. Это необходимо в том числе с точки зрения обеспечения сохранности персональных данных наших граждан — проблема утечек стоит остро, и во многом именно это создаёт мошенникам фундамент для ведения своей противоправной деятельности. Другая важная задача — подготовка специалистов по кибербезопасности для организаций, которые используют цифровые технологии в своей работе и хранят персональные данные граждан", — прокомментировал итоги визита председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.