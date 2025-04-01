УК из Самары поймали на хищении денег за тепло

В Самаре возбудили уголовные дела из-за хищения оплаты за ЖКУ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

После проверки надзорного ведомства выяснилось, что с января 2023 г. по январь 2025 г. управляющая компания собирала с жильцов деньги за теплоснабжение и горячее водоснабжение. Однако до поставщиков услуг ПАО "Т-Плюс" и ПАО "Самараэнерго" эти деньги так и не дошли. Ущерб составил 4 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, при отсутствии признаков хищения").