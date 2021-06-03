16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
До конца июня в Самару поставят 22 троллейбуса "Адмирал" Будущее кибербезопасности: итоги форума Positive Hack Days 10 В Самарской области к концу 2021 г. отремонтируют трассу М-5 на подъезде к Ульяновску Никита Сазонов из Самарской области победил в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций" Эстакада на набережной в Самаре будет двухуровневой

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" и Яндекс представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Яндекс, ведущая российская технологическая компания, объявляют о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов "Ростелекома" для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян.

"В рамках новой стратегии "Ростелеком" делает ставку на развитие современных цифровых сервисов в партнерстве с сильнейшими игроками рынка. Яндекс, бесспорно, обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов. Уверен, от нашего сотрудничества выиграют все - и в первую очередь потребители новых сервисов и услуг", - сказал Владимир Кириенко, первый вице-президент "Ростелекома".

Яндекс запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 году - за три года к ней подключилось почти 10 тысяч компаний, только за последний год объем потребления сервисов крупным бизнесом вырос в пять раз.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4