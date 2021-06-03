"Ростелеком" и Яндекс представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора

ПАО "Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Яндекс, ведущая российская технологическая компания, объявляют о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг.
Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов "Ростелекома" для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам.
Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян.
"В рамках новой стратегии "Ростелеком" делает ставку на развитие современных цифровых сервисов в партнерстве с сильнейшими игроками рынка. Яндекс, бесспорно, обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов. Уверен, от нашего сотрудничества выиграют все - и в первую очередь потребители новых сервисов и услуг", - сказал Владимир Кириенко, первый вице-президент "Ростелекома".
Яндекс запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 году - за три года к ней подключилось почти 10 тысяч компаний, только за последний год объем потребления сервисов крупным бизнесом вырос в пять раз.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!