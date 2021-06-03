"Ростелеком" и "Ростех" будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G

Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и компания "Ростелеком" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют создавать инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого поколения (5G). Документ в рамках ПМЭФ-2021 подписали генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев и глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Стороны договорились совместно создавать в оптико-электронной отрасли благоприятную среду для развития современной цифровой инфраструктуры, в том числе новых поколений мобильной связи. Компании направят технологические и иные ресурсы на повышение эффективности производства благодаря цифровой трансформации, автоматизации и применению новых диджитал-решений в производственных и бизнес-процессах, а также созданию инновационных продуктов для внешних заказчиков.
Партнерство также предполагает совместную разработку программных и аппаратных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые должны отвечать запросам жителей и повышать их безопасность, а также решать государственные задачи, обозначенные в национальных проектах.
"Объединив усилия наших компаний, мы намерены организовать индустриальные полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов и услуг с использованием сетей связи пятого поколения. Первые практические шаги в этом направлении могут быть сделаны до конца года", - отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.
"Одной из стратегических задач соглашения станет совместное участие "Ростелекома" и "Швабе" в разработке инновационных сервисов и решений, в том числе на базе 5G. Со своей стороны, мы готовы способствовать трансферу и внедрению передовых технологий, соответствующих индустриальному профилю нашего партнера, которые, в свою очередь, будут помогать цифровой трансформации других отраслей экономики, а также социальной сферы", - прокомментировал Михаил Осеевский.
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