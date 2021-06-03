РЖД и "Ростелеком" будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций

В рамках Петербургского международного экономического форума РЖД и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве в развитии квантовых коммуникаций. Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.
Стороны намерены взаимодействовать в реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации", утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Компании планируют содействовать продвижению российских технологий и решений в высокотехнологичных областях "Квантовые коммуникации" и "Мобильные сети связи пятого поколения". В рамках сотрудничества могут реализовываться совместные пилотные проекты цифровых сервисов и услуг. Стороны рассмотрят перспективы использования потенциала и инфраструктуры центров обработки данных "Ростелекома", в том числе для внешних заказчиков.
Объединение усилий будет способствовать развитию российского рынка квантовых коммуникаций и внедрению этих технологий в сферах государственных, финансовых, медицинских, транспортных и других услуг, а также на объектах критической информационной инфраструктуры.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!