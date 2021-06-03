16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Литературная ночь" в Самаре пройдет в интерактивном формате В Самаре пройдет Неделя современной литературы СОУНБ проведет открытый поэтический микрофон "Голоса фронта" В Самаре пройдет поэтический "Пятый.Фестиваль" В СОУНБ расскажут о куйбышевских писателях-фронтовиках и их творчестве

Литература Культура

"Литературная ночь" в Самаре пройдет в интерактивном формате

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 3 июня, в 19:00 уличное пространство Самарской областной юношеской библиотеки в рамках летнего проекта "Молодежный проспект" соберет родителей и детей на праздник, посвященный произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

Автор и координатор проекта "Молодежный проспект" Дарья Замыцкая отмечает: "Чтение - один из ключевых элементов самосовершенствования личности, а, следовательно, и развития общества. Книга - это уникальная возможность ежедневного знакомства с новым и неизведанным, помощь молодым людям в познании и адаптации к окружающей действительности".

В рамках всероссийской ежегодной акции "Литературная ночь" с 19:00 до 21:00 будут работать интерактивные площадки "Угадываем произведения Пушкина по цитатам", тест "Насколько вы Пушкин?", угадывание сказок А.С.Пушкина по разным предметам.

В читальном зале библиотеки пройдет вечер чтения сказок А.С.Пушкина, площадки "Язык веера" и "Открытый микрофон", на которой любой участник "проспекта" сможет прочитать произведения Пушкина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4