"Литературная ночь" в Самаре пройдет в интерактивном формате

В четверг, 3 июня, в 19:00 уличное пространство Самарской областной юношеской библиотеки в рамках летнего проекта "Молодежный проспект" соберет родителей и детей на праздник, посвященный произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

Автор и координатор проекта "Молодежный проспект" Дарья Замыцкая отмечает: "Чтение - один из ключевых элементов самосовершенствования личности, а, следовательно, и развития общества. Книга - это уникальная возможность ежедневного знакомства с новым и неизведанным, помощь молодым людям в познании и адаптации к окружающей действительности".

В рамках всероссийской ежегодной акции "Литературная ночь" с 19:00 до 21:00 будут работать интерактивные площадки "Угадываем произведения Пушкина по цитатам", тест "Насколько вы Пушкин?", угадывание сказок А.С.Пушкина по разным предметам.

В читальном зале библиотеки пройдет вечер чтения сказок А.С.Пушкина, площадки "Язык веера" и "Открытый микрофон", на которой любой участник "проспекта" сможет прочитать произведения Пушкина.