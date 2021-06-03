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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и глава Wildberries обсудили сотрудничество на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 июня, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым провела переговоры с руководством компании Wildberries.

Фото: samregion.ru

Глава региона, генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук и директор по международному сотрудничеству компании Алексей Духанин обсудили возможности расширения связей с производителями региона, в первую очередь с малым и средним бизнесом.

Тесное взаимодействие с местными бизнесменами — перспективное направление для компании. Сейчас свои товары на маркетплейсе продают 1742 предпринимателя из Самарской области -в четыре раза больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года продажи предпринимателей региона на Wildberries выросли на 314% и составили 1,5 млрд руб., а в январе - мае 2021 г. уже превысили 1,2 млрд рублей.

"Компания сегодня — одна из самых успешных и динамично развивающихся. Мы крайне заинтересованы в расширении сотрудничества", — подчеркнул губернатор.

Гид потребителя

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