16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работу консорциума НОЦ "Инженерия будущего" отметили на ПМЭФ-2021 Дмитрий Азаров обсудил с руководителями Arconic Corporation инвестпланы в Самарской области Самарская область и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве Дмитрий Азаров и глава Wildberries обсудили сотрудничество на ПМЭФ Дмитрий Азаров: В Самарской области живут энергичные люди, стремящиеся к саморазвитию

Губернатор Власть и политика

Самарская область и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 283
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 3 июня, в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан, реализацию проектов социальной и инфраструктурной направленности, внедрение современных банковских технологий, разработку и реализацию совместных инвестпрограмм.

"Соглашение определяет основные направления взаимодействия: это участие банка в многочисленных и крупных по объему инвестиций инфраструктурных проектах Самарской области. Кроме того, мы кратко рассказали Дмитрию Игоревичу и коллегам о тех продуктах государственно-частного партнерства в социальной сфере, которые "Открытие" реализует в ряде регионов и готово предложить самарцам", - прокомментировал Михаил Задорнов.

Он также отметил, что Самарская область входит в топ-6 регионов по уровню экономического потенциала, и в последние три года в регионе происходят значительные изменения. "Конечно, "Открытие" не может пройти мимо тех проектов, которые развиваются на территории региона, которые продвигает руководство области", - добавил президент "Открытия".

Соглашение предполагает реализацию проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Необходимость работать именно в этом направлении неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

"Здесь очень хорошая синергия: Самарская область - регион, который по уровню развития государственно-частного партнерства является абсолютным лидером в стране, реализует крупнейший в России инфраструктурный проект с применением механизма ГЧП. И у банка "Открытие" есть очень хороший опыт, кейсы по ГЧП-проектам", - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Также соглашение предусматривает реализацию проектов в сфере льготного кредитования юридических и физических лиц, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Успехи банка на территории Самарской области по работе с малым и средним бизнесом, микробизнесом, положительный опыт сотрудничества с нашим гарантийным фондом показывают, что мы имеем перспективы развития в данном направлении", - подчеркнул глава региона.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4