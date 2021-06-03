Самарская область и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве

В четверг, 3 июня, в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан, реализацию проектов социальной и инфраструктурной направленности, внедрение современных банковских технологий, разработку и реализацию совместных инвестпрограмм.

"Соглашение определяет основные направления взаимодействия: это участие банка в многочисленных и крупных по объему инвестиций инфраструктурных проектах Самарской области. Кроме того, мы кратко рассказали Дмитрию Игоревичу и коллегам о тех продуктах государственно-частного партнерства в социальной сфере, которые "Открытие" реализует в ряде регионов и готово предложить самарцам", - прокомментировал Михаил Задорнов.

Он также отметил, что Самарская область входит в топ-6 регионов по уровню экономического потенциала, и в последние три года в регионе происходят значительные изменения. "Конечно, "Открытие" не может пройти мимо тех проектов, которые развиваются на территории региона, которые продвигает руководство области", - добавил президент "Открытия".

Соглашение предполагает реализацию проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Необходимость работать именно в этом направлении неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

"Здесь очень хорошая синергия: Самарская область - регион, который по уровню развития государственно-частного партнерства является абсолютным лидером в стране, реализует крупнейший в России инфраструктурный проект с применением механизма ГЧП. И у банка "Открытие" есть очень хороший опыт, кейсы по ГЧП-проектам", - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Также соглашение предусматривает реализацию проектов в сфере льготного кредитования юридических и физических лиц, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Успехи банка на территории Самарской области по работе с малым и средним бизнесом, микробизнесом, положительный опыт сотрудничества с нашим гарантийным фондом показывают, что мы имеем перспективы развития в данном направлении", - подчеркнул глава региона.