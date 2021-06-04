В с. Узюково под Тольятти ликвидировали крупный пожар

В четверг, 3 июня, около 20:31 начался пожар в с. Узюково Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели два частных дома и постройки во дворе на площади 300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вел 21 человек, в том числе добровольная пожарная команда с. Узюково. Пожар удалось ликвидировать в 23:30.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.