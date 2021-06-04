Дмитрий Азаров обсудил с руководителями Arconic Corporation инвестпланы в Самарской области

В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым провела рабочую встречу с главным исполнительным директором Arconic Corporation Тимом Майерсом и президентом компании "Арконик" Россия Максимом Смирновым.

"Мы рады зафиксировать успешное развитие компании на территории Самарской области, -

поприветствовал глава региона представителей компании на ПМЭФ-2021. - Мы видим активную инвестиционную политику в регионе, видим, что даже в такой непростой для мировой экономики год предприятию удалось выдержать план по производству продукции и даже немного его увеличить. Для нас очень важно, что планы компании на территории региона в этом году еще более масштабны".

Отдельно губернатор отметил социальную политику компании, подчеркнув, что для региона важна та большая работа по заключению коллективного договора, созданию дополнительных условий, социальных гарантий для трудового коллектива, которую проводит предприятие.

"Такая забота о коллективе, которая ярко проявилась в прошлом году, а также ваши инвестиционные планы на территории региона формируют надежную стратегию сотрудничества между Самарской областью и компанией на длительную перспективу", - считает Дмитрий Азаров.

Тим Майерс, в свою очередь, отметил, что самарский завод является одним из самых успешных активов в глобальном портфеле компании.

"Это отличный пример того, что мы можем делать локально, объединяя усилия высококвалифицированных рабочих. Если посмотреть на объемы производства прошлого года, то 70% было произведено для России, для российских заказчиков, 30% ушло на экспорт, - отметил Тим Майерс. - Двое из четырех наших крупнейших заказчиков глобального уровня находятся в России, и обе эти компании уже объявили о своих инвестиционных планах по расширению производственных мощностей в РФ".

Говоря о планах по развитию предприятия, он сообщил, что для укрепления рыночных позиций и обслуживания нужд заказчиков планируются новые инвестиции в производство. Так, в текущем году планируется инвестировать в развитие АО "Арконик СМЗ" $7-10 млн. В целом, с 2005 г. Arconic вложил в модернизацию Самарского металлургического завода более $500 млн.

Максим Смирнов добавил, что "коллектив предприятия работает над уникальными решениями, которые способствуют реализации национальных проектов в регионе и на федеральном уровне. Мы ценим поддержку губернатора и региональных министерств и надеемся на продолжение этого сотрудничества".