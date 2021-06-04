16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работу консорциума НОЦ "Инженерия будущего" отметили на ПМЭФ-2021 Дмитрий Азаров обсудил с руководителями Arconic Corporation инвестпланы в Самарской области Самарская область и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве Дмитрий Азаров и глава Wildberries обсудили сотрудничество на ПМЭФ Дмитрий Азаров: В Самарской области живут энергичные люди, стремящиеся к саморазвитию

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил с руководителями Arconic Corporation инвестпланы в Самарской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым провела рабочую встречу с главным исполнительным директором Arconic Corporation Тимом Майерсом и президентом компании "Арконик" Россия Максимом Смирновым.

"Мы рады зафиксировать успешное развитие компании на территории Самарской области, -
поприветствовал глава региона представителей компании на ПМЭФ-2021. - Мы видим активную инвестиционную политику в регионе, видим, что даже в такой непростой для мировой экономики год предприятию удалось выдержать план по производству продукции и даже немного его увеличить. Для нас очень важно, что планы компании на территории региона в этом году еще более масштабны".

Отдельно губернатор отметил социальную политику компании, подчеркнув, что для региона важна та большая работа по заключению коллективного договора, созданию дополнительных условий, социальных гарантий для трудового коллектива, которую проводит предприятие.

"Такая забота о коллективе, которая ярко проявилась в прошлом году, а также ваши инвестиционные планы на территории региона формируют надежную стратегию сотрудничества между Самарской областью и компанией на длительную перспективу", - считает Дмитрий Азаров.

Тим Майерс, в свою очередь, отметил, что самарский завод является одним из самых успешных активов в глобальном портфеле компании.

"Это отличный пример того, что мы можем делать локально, объединяя усилия высококвалифицированных рабочих. Если посмотреть на объемы производства прошлого года, то 70% было произведено для России, для российских заказчиков, 30% ушло на экспорт, - отметил Тим Майерс. - Двое из четырех наших крупнейших заказчиков глобального уровня находятся в России, и обе эти компании уже объявили о своих инвестиционных планах по расширению производственных мощностей в РФ".

Говоря о планах по развитию предприятия, он сообщил, что для укрепления рыночных позиций и обслуживания нужд заказчиков планируются новые инвестиции в производство. Так, в текущем году планируется инвестировать в развитие АО "Арконик СМЗ" $7-10 млн. В целом, с 2005 г. Arconic вложил в модернизацию Самарского металлургического завода более $500 млн.

Максим Смирнов добавил, что "коллектив предприятия работает над уникальными решениями, которые способствуют реализации национальных проектов в регионе и на федеральном уровне. Мы ценим поддержку губернатора и региональных министерств и надеемся на продолжение этого сотрудничества".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4