В Приволжье спрос на фитнес-браслеты вырос на 40%

Tele2 в Приволжье фиксирует рост спроса на фитнес-браслеты и детские "умные" часы в фирменной рознице. За пять месяцев этого года продажи гаджетов для контроля пульса и давления, подсчета пройденных шагов и потраченных калорий в розничной сети выросли на 40%, а в отдельных регионах достигли 70%. Стоимость покупок варьируется от 1500 до 4990 рублей.

С января по май этого года в Приволжье спрос на "умные" гаджеты в рознице Tele2 вырос в среднем на 40%. Наибольший интерес к устройствам проявили жители Удмуртии и Татарстана, где продажи выросли почти на 70%. Также более пристально контролировать свою активность стали клиенты Tele2 в Кировской области, количество покупок там увеличилось на 60% по сравнению с началом года, в Самарской области - на 37%. В Нижегородской области и Татарстане всплеск интереса к "умным" устройствам пришелся на конец февраля и март, он совпал с гендерными праздниками и стартом подготовки к летнему сезону. При выборе гаджетов покупатели обращают внимание на баланс функциональности, надежность устройства и ценовую доступность.

Самыми популярными оказались фитнес-браслеты стоимостью от 2990 до 4990 рублей, сейчас на них приходится половина всех покупок в сегменте smart-устройств. Абсолютным лидером продаж стала линейка Xiaomi Mi Band пятого и шестого поколений, а также "четверка" с NCF, их выбрали 35% покупателей. Mi Band 5 учитывает 11 уровней активности, считает шаги, пройденное расстояние и израсходованные калории, оценивает пульс и качество сна. Модель шестой версии оценивает активность по 30 критериям и отслеживает уровень насыщения крови кислородом, а также время, проведенное без движения. Если владелец долго сидит на одном месте, браслет предлагает сделать разминку. Вторым по популярности оказался бюджетный фитнес-браслет Geozone Runner с контролем артериального давления, эту модель выбрали 20% покупателей.

Доля продаж "умных" часов-коммуникаторов также выросла с начала года почти на 25%. Наиболее популярными моделями стали бюджетные JET Phone SP1 и JET Kid Connect. Важными опциями для покупателей остаются геолокация с точностью до 10 метров и возможность позвонить на часы, чтобы услышать происходящее вокруг.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"В последние полгода мы наблюдаем уверенный рост продаж smart-устройств, это уже не модный тренд, а осознанный выбор покупателей. Трекеры и коммуникаторы стали привычной частью нашей жизни. С их помощью проще оценить собственную физическую активность и вести здоровый образ жизни, а также обеспечивать безопасность близких. Именно поэтому в салонах связи Tele2 регулярно обновляется модельный ряд "умных" гаджетов. Благодаря постоянному контакту с производителями и отслеживанию digital-трендов мы предлагаем покупателям функциональные устройства как бюджетных брендов, так и моделей сегмента премиум".