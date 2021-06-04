Работу консорциума НОЦ "Инженерия будущего" отметили на ПМЭФ-2021

Губернатор Самарской области, председатель попечительского совета НОЦ "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров выступил инициатором проведения на ПМЭФ дискуссии о путях развития научно-технологического потенциала России и роли НОЦ мирового уровня в развитии экономики.

В обсуждении приняли участие руководители регионов - участников проекта НОЦ, академики, представители научных школ, ректоры вузов, представители крупнейших корпораций и предприятий страны.

Напомним, в рамках национального проекта "Наука" в стране уже создано 10 научно-образовательных центров мирового уровня. Среди них - НОЦ "Инженерия будущего", который объединил пять субъектов России - равноправных партнеров: Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Республику Мордовия. К этому консорциуму присоединилась и Чувашия.

В регионах - соинициаторах создания "Инженерии будущего" открыты представительства управляющей компании Центра, Института регионального развития. Планируется проведение выездных комитетов НОЦ (например, по медицинским технологиям - в Пензе в рамках форума ИнноМед, по искусственному интеллекту - в Ульяновске, по "умному агро" - в Тамбове).

В "Инженерии будущего" будет развиваться и молодежное направление: кружковое движение, кванториумы, школы РАН, дома научной коллаборации, центры одаренных детей и прочее. Это позволит НОЦ сформировать кадровый резерв индустриальных партнеров, институт наставничества и привлечь в науку старшеклассников и студентов.

Секретом успеха самарского НОЦ поделился Дмитрий Азаров, открывая дискуссию. "Секрет очень прост - это заинтересованное, взаимовыгодное, равное партнерство всех университетов, которые входят в НОЦ, и пяти регионов, которые его организовали", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что НОЦ "Инженерия будущего" был создан два года назад, до проведения федерального конкурса на получение статуса мирового уровня. Поэтому уже сейчас ученым удалось перевести ряд проектов и идей на коммерческую основу.

Проекты НОЦ реализуются по пяти основным направлениям деятельности: двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, а также секторы новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство, искусственный интеллект в инжиниринге. По мнению экспертов, за этими сферами деятельности стоит научный и технологический прорыв государства.

"Научно-образовательные центры - это то, что должно существенным образом двинуть вперед экономическое, высокотехнологичное развитие нашей страны через регионы путем создания новых высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Так появится научно-технологическая элита в регионах, готовая работать на опережение и двигаться вперед", - уверен президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Кроме того, важно, чтобы на современные запросы откликались и научное сообщество, и сам бизнес. В этом направлении, по мнению Александра Сергеева, НОЦ "Инженерия будущего" является образцовым среди других центров.

В конечном счете результаты научных исследований и создания технологий должны дойти до каждого жителя страны в виде конечного доступного продукта, который, безусловно, будет приносить пользу.

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова уверена: увидеть что-то новое способны именно в регионах, где заметны наиболее сильные стороны научной и прикладной деятельности.

"Мне приятно, что якорной образовательный организацией в НОЦ стал Самарский медицинский университет, у которого достаточно много прикладных результатов. Сегодня даже врач не является медиком по своему профилю, и он не может развиваться и качественно оказывать медицинскую помощь, если не владеет мультидисциплинарными знаниями. И как раз объединение в НОЦ позволяет менять парадигму подготовки специалистов, что тоже крайне важно", - обратила внимание участников дискуссии Татьяна Семенова.

С этим мнением согласился научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Сергей Сженов. "Когда я был в технопарке медуниверситета, то сам убедился в том, что там работают не только медики, но и инженеры. Такая синергия дает успешные результаты в виде современного медицинского оборудования", - добавил он.

Реализовать масштабные проекты в регионах без федеральной поддержки невозможно. В этом уверен вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин: ключевую роль могут сыграть столичные университеты, которые могут формировать актуальную ключевую повестку развития.

"Самара в рамках НОЦ выбрала верные направления развития. И я рад, что Петербургский государственный университет вошел в консорциум. Сегодня по факту у нас создано несколько центров, которые стягивают на себя все ресурсы. Что касается потенциала "Инженерия будущего" - это просто космическая история. Здесь важно постоянно ставить новые задачи на следующий этап, чтобы было постоянное динамичное развитие", - отметил вице-губернатор.

Новые векторы развития должны задаваться предприятиями и госкорпорациями, в каждой из которых есть научно-технические советы. Напомним, стратегическими индустриальными партнерами НОЦ выступают "Ростех", "Роскосмос" и ОАО "РЖД", уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Основу дальнейшего развития должны составлять молодые специалисты. "У НОЦ одна из важнейших повесток - подготовка высокотехнологичных талантов и подготовка технологичных предпринимателей для развития как экономики региона, так и для дальнейшего движения на мировой уровень организаций, входящих в НОЦ. Здесь важно, чтобы в регионах формировалась прослойка молодых людей, готовых работать с технологиями и осваивать их", - отметила генеральный директор, ректор АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" Нина Яныкина.

"Благодаря НОЦ мы видим масштабирование этой практики в регионах страны. Это позволяет вывести Россию на передовые позиции технологического развития в мире", - добавил руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что главное в деятельности научно-образовательного центра - получение результата. Особенно в биомедицине, агрокибернетике и направлении "Цифровые двойники материалов и сплавов". В рамках консорциума НОЦ труды ученых двух субъектов страны дадут синергию, - уверен он.

Подводя итог дискуссии, Дмитрий Азаров отметил: "Я уверен, что наш НОЦ имеет очень хорошее будущее. Нельзя по одному году подводить итоги, результат будет более отдаленным. Эффект, который мы будем иметь с точки зрения повышения качества образования, инженерного, научного, инновационного мышления самых юных граждан России, которые сегодня напитываются тягой к знаниям, позволит получать результат".