Самарская область будет развивать сотрудничество с аналитическим центром при Правительстве РФ

В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение заключено сроком на пять лет. В рамках его реализации аналитический центр в ближайшие годы будет заниматься оказанием экспертной поддержки правительства Самарской области в различных сферах, в том числе в вопросах стратегического планирования развития региона, анализе и прогнозировании социально-экономических показателей, инвестиционной деятельности и межрегионального сотрудничества.

Также совместно с центром будут разрабатываться спецпроекты в научно-технической и инновационной сферах, а также по цифровизации.