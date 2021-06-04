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Губернатор Власть и политика

Самарская область будет развивать сотрудничество с аналитическим центром при Правительстве РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение заключено сроком на пять лет. В рамках его реализации аналитический центр в ближайшие годы будет заниматься оказанием экспертной поддержки правительства Самарской области в различных сферах, в том числе в вопросах стратегического планирования развития региона, анализе и прогнозировании социально-экономических показателей, инвестиционной деятельности и межрегионального сотрудничества.

Также совместно с центром будут разрабатываться спецпроекты в научно-технической и инновационной сферах, а также по цифровизации.

Аналитический центр при Правительстве РФ занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны.

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