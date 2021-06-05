Дмитрий Азаров подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме

В пятницу, 4 июня, завершилась деловая программа XXIV Петербургского международного экономического форума, на котором делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, работала со 2 июня. Подводя итоги участия в главном деловом событии страны, руководитель региона отметил, что форум принес Самарской области новые инвестиции и рабочие места.

"На форуме заключены соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов рублей инвестиций в экономику и позволят создать 12 200 рабочих мест. А это благосостояние жителей региона, доходы самарских семей. Говоря о "самарских", я имею в виду, конечно, жителей всей области, потому что те проекты, по которым мы достигли договоренности, будут реализованы на разных территориях: в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Красноармейском районе и другим", — поделился Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что 12 200 новых рабочих мест — не предел. Многие проекты, по которым областным властям удалось достигнуть конкретных договоренностей на ПМЭФ-2021, имеют перспективу реализации следующих этапов. В будущем количество рабочих мест может вырасти - еще до 10 тысяч.

Отдельно руководитель региона отметил самый крупный инвестиционный проект, по которому были достигнуты договоренности на ПМЭФ.

"Мы договорились с компанией "Ветропарки" о том, что в нашем регионе появится новый вид "зеленой" энергетики — ветроэнергетика, — отметил Дмитрий Азаров. — У нас есть уже опыт работы в этой сфере. Некоторые самарские компании с иностранным участием успешно используют солнечную энергию для выработки электроэнергии. Следующий шаг в этом направлении — это ветропарки, использование энергии ветра".

Губернатор уточнил, что проект, который в полной мере соответствует актуальному общественному запросу на экологичность, будет реализован на территории Красноармейского района Самарской области.

5 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин назвал Самарскую область в числе регионов, показавших в прошлом году хорошую динамику инвестиционного развития.

"На пленарном заседании президент Владимир Владимирович Путин отметил наш регион как динамично развивающийся, как регион, который не боялся брать на себя ответственность в период пандемии и ограничений, который не приостанавливал работу по улучшению инвестиционного климата. И вошел в число лучших по динамике, при этом впервые вошел в десятку самых успешных регионов по созданию инвестиционного климата, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Напомню, что еще три года назад мы были на 65 месте, а по рейтингу внедрения целевых моделей упрощения ведения бизнеса мы были на последнем месте в стране — на 85. И сегодня мы уже среди лидеров. Еще два года назад, когда Президент тоже отметил нашу динамику также на пленарном заседании форума, мы были 22 месте, а сегодня — уже в десятке".

Губернатор добавил, что восьмое место, которое Самарская область получила в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив, — это очень достойный результат, который накладывает на управленческую команду еще большую ответственность.

"Для того чтобы удержаться в десятке и улучшить результат, а стоит задача, чтобы мы были в пятерке, нам предстоит еще больше работать. Все регионы получают баллы, по которым происходит оценка инвестиционного климата. Чтобы двигаться вперед, продвинуться хотя бы на один пункт, надо бежать в два раза быстрее, — обратил внимание губернатор Самарской области. — Но сегодня мы видим доверие инвесторов к региону. Наша работа способствует действительно упреждающему развитию губернии. Это отмечают эксперты, инвесторы, руководство страны".

Дмитрий Азаров также отметил, что самый масштабный инфраструктурный проект региона, реализующийся на принципах государственно-частного партнерства, — по строительству дороги "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу, прозвучал отдельно в повестке форума.

"Наш опыт государственно-частного партнерства по строительству моста — такому масштабному инфраструктурному проекту — сегодня взят как модельный для других регионов. Проект еще реализуется, и реализуется успешно. И именно наш опыт сегодня тиражируется в других субъектах страны. Федеральное правительство рекомендует использовать именно такую модель для опережающего развития инфраструктуры в Российский Федерации", — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что область приложит максимум усилий, чтобы использовать и новые возможности, которые дает президент. Речь идет про инфраструктурные кредиты, которые будут выдаваться регионам. Глава государства анонсировал льготные займы для субъектов несколько недель назад во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.

"Мы уже подготовили и направили заявку на инфраструктурное развитие нашего региона более чем на 70 миллиардов рублей. И по большинству из наших идей уже есть проектно-сметная документация или технико-экономическое обоснование, — отметил губернатор. — А такой важнейший проект, как скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч, уже включен в инвестиционную программу РЖД. Мы рассчитываем, что при поддержке федерального правительства начнем реализацию этого проекта, я имею в виду его проектирование, уже в текущем году".

Губернатор добавил, что Самарская область уже выполняет свою часть договоренностей: ведет проектирование транспортно-пересадочных узлов за счет средств областного бюджета. Ветка позволит придать существенный импульс развитию самой крупной нестоличной Самарско-Тольятинской агломерации — а значит, сделать жизнь людей более удобной и комфортной.

"Мы оформили деловые отношения, над которыми работали не один месяц. Для того чтобы этот форум был для Самарской области успешным, нам пришлось очень сильно потрудиться. И команда правительства региона справилась по всем направлениям со всеми задачами, поставленными на этот Петербургский международный экономический форум", - подвел итог Дмитрий Азаров.