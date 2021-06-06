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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров о "Крыльях Советов": "Ставку надо делать на своих воспитанников"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что самарские "Крылья Советов" должны опираться на воспитанников областного футбола. Об этом глава региона заявил в интервью РИА "Новости".

Губернатор привел в пример баскетбольную "Самару". Фундамент успехов нынешнего коллектива закладывался почти десять лет назад, когда Дмитрий Азаров возглавлял городскую администрацию. И сегодня клуб достигает впечатляющих результатов, в том числе, благодаря подпитке основной команды талантливыми воспитанниками самарского баскетбола. Дважды за последние годы команда выигрывала чемпионат Суперлиги, один раз - кубок России.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня основа баскетбольного клуба - это самарские воспитанники. "Во всех лигах, в том числе юношеских, представлены самарские команды. И эта пирамида подпитывает главный клуб региона. В "Крыльях Советов" мы должны сделать то же самое", - добавил глава региона.

Губернатор напомнил, что в 2021 году самарские футболисты добились того же успеха, что и 17 лет назад, - вышли в финал Кубка России. Но сделали это без крупных финансовых займов, которые тогда, в нулевых, негативно сказались на экономическом положении клуба. Наоборот, сейчас руководство активно занимается поиском спонсоров, увеличивая количество внебюджетных средств.

"Мы понимаем, что региональному клубу тяжело конкурировать со столичным клубом в закупке дорогостоящих игроков. У нас никогда на это денег не будет. Мы должны четко понимать стратегию клуба, он должен опираться на воспитанников самарского футбола", - считает Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сейчас есть команда, которая влюбила в себя всех болельщиков футбола, видевших ее. "Очень важно эту команду сохранить. Мы работаем над этим, над тем, чтобы команда в нынешнем составе вошла в новый сезон. Отрадно, что абсолютное большинство ребят хотят остаться в "Крыльях". Для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что с этой игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к этому есть", - заключил губернатор.

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