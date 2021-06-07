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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "Газпром межрегионгаз", Газпромбанком и ПАО "Ростелеком" в области реализации цифровых проектов

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области реализации совместных цифровых проектов между ООО "Газпром межрегионгаз", АО "Газпромбанк" и ПАО "Ростелеком". Цель соглашения — реализация совместных цифровых проектов, разработка интеллектуальных автоматизированных систем учета газа, информационно-аналитических решений, систем диспетчеризации и автоматизации производственных процессов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, заместитель Председателя Правления Газпромбанка Александр Муранов и Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Подписанное нами соглашение направлено на реализацию стратегической задачи по цифровизации газовой отрасли. Оно касается и электронных модулей для приборов учёта, и решений по использованию мобильных сетей, и внедрения цифровой облачной платформы единого информационного пространства для удобства и комфорта потребителей всех категорий. Можно сказать, что мы выводим автоматизацию бизнес-процессов компании на принципиально новый, самый современный уровень", — прокомментировал Сергей Густов.

Соглашение между компаниями направлено на поддержание курса стратегии России в области энергетики на внедрение социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения регионов, в том числе за счет масштабной цифровизации отрасли. Соглашение позволит объединить технологии, ресурсы и экспертизу сторон-участников как для проектов технологического уровня, так и в направлении развития информационных и учетных систем.

"Наше сотрудничество должно заложить основы создания единого, надежного и защищенного информационно-технологического пространства, а также систем интеллектуального учета энергоресурсов для топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. "Ростелеком" готов предоставить группе Газпром межрегионгаз свою экспертизу в области сервисов HaaS, PaaS, SaaS, в том числе собственную инфраструктуру центров обработки данных, а также отечественное ПО виртуализации, информационной безопасности, оказать содействие в создании и развитии отечественных платформ Business Intelligence (BI) корпоративного уровня и т. д.", — сказал Михаил Осеевский.

"Сегодня газовая отрасль проходит системную цифровую трансформацию: для каждого ее сегмента разработан и внедряется широкий набор ИТ-сервисов, обеспечивающих конкурентные преимущества и сейчас, и в будущем. В русле стратегического партнерства с ведущими в стране вертикально интегрированным холдингами мы предлагаем высокотехнологичный сервис и передовые банковские решения, включая различные инструменты финансирования инфраструктурных проектов в области коммуникаций и средств связи, а также промышленного интернета вещей. Многое уже сделано: в частности, совместно с "Газпром межрегионгаз" создана технологическая платформа биллинга, запущенная в промышленную эксплуатацию в нескольких крупных регионах России. Новая платформа позволяет перевести большинство услуг для потребителей в электронный вид, автоматизировать процесс заключения и исполнения договоров, получать информацию о потреблении газа в режиме реального времени, обеспечивать сбор показателей умных счетчиков в автоматическом режиме, ускорить расчеты по всей цепочке поставок", — резюмировал Александр Муранов.

Гид потребителя

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