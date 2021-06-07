ПСБ и "Иннопрактика" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта

4 июня 2021 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали руководитель блока корпоративного развития ПСБ Олег Барыбин и первый заместитель директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. Соглашение предусматривает сотрудничество в области разработки технологий искусственного интеллекта, цифровых технологий, образования и развития человеческого капитала.
"ПСБ планирует принимать активное участие в реализации идей и проектов "Иннопрактики", направленных на развитие инновационной экономики. В рамках сотрудничества ПСБ намерен поддерживать запуск фундаментальных лабораторий развития технологий искусственного интеллекта, реализовывать совместные исследовательские и просветительские мероприятия, формировать прикладные задачи в области искусственного интеллекта и оказывать экспертизу предложенных проектов. Научные открытия и высокие технологии — это драйверы устойчивого роста экономики, инвестиции в этот сектор сейчас в приоритете стратегического развития российских компаний", — прокомментировал Олег Барыбин.
"Сотрудничество с индустриальными партнерами — необходимый этап на пути развития технологий искусственного интеллекта. Надеемся, что ПСБ будет формировать междисциплинарные практические задачи, для решения которых мы подберем исследовательские команды", — уточнила Наталья Попова.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.