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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Интеллектуальный диалог: "Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" запускает услугу "Аналитика речи" - сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Продукт основан на технологиях распознавания речи и искусственного интеллекта. Главная задача новой услуги - помочь компаниям существенно сократить затраты на контроль качества обслуживания и увеличить продажи.

"Ростелеком" запускает услугу "Аналитика речи" - сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Продукт основан на технологиях распознавания речи и искусственного интеллекта. Главная задача новой услуги - помочь компаниям существенно сократить затраты на контроль качества обслуживания и увеличить продажи.

"Аналитика речи" - удобный инструмент для виртуальной АТС "Ростелекома", с помощью которой можно контролировать качество работы операторов. Благодаря технологии искусственного интеллекта исключается человеческий фактор и субъективная оценка. Автоматизация процесса позволяет компаниям сэкономить время на прослушивание и составление отчетов о работе, например, сотрудников колл-центра.

Простой и понятный интерфейс услуги включает возможности использования предустановленных отчетов и словарей, кастомизации, анализа вызовов по ключевым словам, эмоциям и фразам, работы с жалобами клиентов и многое другое.

"Непрерывное развитие экосистемы телекоммуникационных сервисов является одним из ключевых направлений развития бизнеса "Ростелекома". Услуга "Аналитика речи" - важный шаг в расширении спектра возможностей виртуальной АТС. В процессе разработки мы уделили особое внимание простоте и удобству управления. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят новый продукт", - рассказала директор проектов блока технической инфраструктуры "Ростелекома" Мария Белова.

"Восприятие продукта напрямую зависит от качества пользовательского интерфейса и визуализации данных. При этом параметры анализа каждый клиент может определить самостоятельно с учетом специфики бизнеса и настроить дашборд для оперативного контроля наиболее важных показателей. В условиях удаленной работы вопросы контроля качества обслуживания выходят на первый план. Мы видим значительный интерес к сервису "Аналитика речи" со стороны клиентов и ожидаем дальнейшего роста спроса в период действия акции", - отметил руководитель проектов блока информационных технологий "Ростелекома" Михаил Ланцман.

До 13 августа услугу "Аналитика данных" можно подключить бесплатно на 30 дней. После окончания акции тариф составит 1 рубль за минуту анализируемой речи. Подробности по ссылке. Услуга подключается в личном кабинете виртуальной АТС "Ростелекома".

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование - оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба - от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

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