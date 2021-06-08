В Самарской области состоялся ЕГЭ по профильной математике

В понедельник, 7 июня, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян побывал в образовательном центре поселка Рощинский на едином государственном экзамене по математике профильного уровня.
Это самый востребованный предмет по выбору - его сдавали 60,8% будущих выпускников губернии. "Все чаще одиннадцатиклассники выбирают для себя технические специальности. Хороший результат на ЕГЭ по профильной математике может стать для них пропуском в выбранные вузы, поэтому мы видим ежегодный прирост сдающих госэкзамен по этому предмету, - рассказал Виктор Акопьян. - Общая задача представителей региональной власти - принять все возможные меры, чтобы наши дети оставались учиться и работать на своей малой родине. Всем, кто сделает свой выбор в пользу родного региона, по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова уже к осени будет выплачена субсидия в размере 10 тысяч рублей".
Учитывая социальную значимость проблемы оттока талантливой молодежи, правительством Самарской области за счет средств областного бюджета также выделяются места для приема по программам высшего образования социально-гуманитарного цикла. Так, в 2020 году за счет средств областного бюджета выделено 215 мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
В целях обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики и социальной сферы Самарской области в 2020 году на обучение по целевому приему в высшие учебные заведения Самарской области приняты 1106 человек.
На поддержку и стимулирование научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых из областного бюджета в минувшем году выделено почти 28 млн рублей. Это средства на выплату стипендий губернатора Самарской области студентам вузов и профессиональных образовательных организаций, вознаграждений победителям областного конкурса "Молодой ученый", региональных стипендий имени П.В.Алабина, Д.И.Козлова, Н.Д.Кузнецова, а также денежные выплаты молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области и выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники.
Кроме того, в соответствии с поручением губернатора Самарской области реализуются меры поддержки выпускников образовательных организаций, поощренных медалью "За особые успехи в учении", выпускников профессиональных образовательных организаций, имеющих диплом с отличием, победителей и призеров заключительного регионального этапа областного конкурса исследовательских проектов "Взлет".
Таким выпускникам, не прошедшим по конкурсу на бюджетные места, оказываются меры социальной поддержки в форме полной либо частичной оплаты услуг по обучению в вузах Самарской области по приоритетным для развития экономики региона направлениям подготовки (специальностям).
Данной мерой поддержки могут воспользоваться и абитуриенты из других регионов Российской Федерации. В соответствии с трехсторонним договором, заключаемым выпускником - получателем выплаты, вузом и министерством образования и науки Самарской области, студент обязуется после окончания обучения трудоустроиться и отработать в течение трех лет на предприятии или в организации приоритетных отраслей экономики Самарской области.
08.06.2021
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.