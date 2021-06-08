В Самарской области состоялся ЕГЭ по профильной математике

В понедельник, 7 июня, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян побывал в образовательном центре поселка Рощинский на едином государственном экзамене по математике профильного уровня.

Это самый востребованный предмет по выбору - его сдавали 60,8% будущих выпускников губернии. "Все чаще одиннадцатиклассники выбирают для себя технические специальности. Хороший результат на ЕГЭ по профильной математике может стать для них пропуском в выбранные вузы, поэтому мы видим ежегодный прирост сдающих госэкзамен по этому предмету, - рассказал Виктор Акопьян. - Общая задача представителей региональной власти - принять все возможные меры, чтобы наши дети оставались учиться и работать на своей малой родине. Всем, кто сделает свой выбор в пользу родного региона, по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова уже к осени будет выплачена субсидия в размере 10 тысяч рублей".

Учитывая социальную значимость проблемы оттока талантливой молодежи, правительством Самарской области за счет средств областного бюджета также выделяются места для приема по программам высшего образования социально-гуманитарного цикла. Так, в 2020 году за счет средств областного бюджета выделено 215 мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В целях обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики и социальной сферы Самарской области в 2020 году на обучение по целевому приему в высшие учебные заведения Самарской области приняты 1106 человек.

На поддержку и стимулирование научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых из областного бюджета в минувшем году выделено почти 28 млн рублей. Это средства на выплату стипендий губернатора Самарской области студентам вузов и профессиональных образовательных организаций, вознаграждений победителям областного конкурса "Молодой ученый", региональных стипендий имени П.В.Алабина, Д.И.Козлова, Н.Д.Кузнецова, а также денежные выплаты молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области и выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники.

Кроме того, в соответствии с поручением губернатора Самарской области реализуются меры поддержки выпускников образовательных организаций, поощренных медалью "За особые успехи в учении", выпускников профессиональных образовательных организаций, имеющих диплом с отличием, победителей и призеров заключительного регионального этапа областного конкурса исследовательских проектов "Взлет".

Таким выпускникам, не прошедшим по конкурсу на бюджетные места, оказываются меры социальной поддержки в форме полной либо частичной оплаты услуг по обучению в вузах Самарской области по приоритетным для развития экономики региона направлениям подготовки (специальностям).

Данной мерой поддержки могут воспользоваться и абитуриенты из других регионов Российской Федерации. В соответствии с трехсторонним договором, заключаемым выпускником - получателем выплаты, вузом и министерством образования и науки Самарской области, студент обязуется после окончания обучения трудоустроиться и отработать в течение трех лет на предприятии или в организации приоритетных отраслей экономики Самарской области.





08.06.2021