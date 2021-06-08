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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Торговые и деловые центры Самарской области выбирают "Ростелеком"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За год "Ростелеком" подключил к Интернету 48 торгово-развлекательных комплексов, административных и офисных центров на территории Самарской области. Цифровой оператор построил новую инфраструктуру до 34 объектов коммерческой недвижимости, а в остальных увеличил количество портов и модернизировал сети связи. Работы проводились не только в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске, но и в небольших городах, районных центрах и селах губернии.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Кроме строительства внешних каналов, "Ростелеком" развернул внутреннюю локальную сеть в крупнейших торговых и бизнес-центрах Самары: "Амбар", "Империя", "Парк Хаус". В результате около тысячи арендаторов получили возможность подключать высокоскоростной интернет и облачные сервисы: IP-телефонию, видеонаблюдение и другие услуги провайдера.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Спрос на облачные сервисы среди арендаторов бизнес-центров высок. Только в прошлом году прирост клиентов компании в этом сегменте составил 15 процентов. Использование виртуальных услуг позволяет малому и среднему бизнесу экономить на создании собственной инфраструктуры. Наши специалисты проектируют оптимальную для заказчика систему цифровых решений, монтируют и настраивают оборудование, а также обеспечивают техподдержку".

Сергей Макаров, арендатор площадки сызранского торгового центра "Ваш дом":

"Мы продаем керамическую плитку. Часто демонстрируем посетителям онлайн-каталоги продукции на сайте. Дополнительно к интернету подключили видеонаблюдение. Теперь магазин - под постоянным контролем, даже если приходится отлучиться. В любой момент я могу убедиться в сохранности выставочных образцов".

Кроме видеонаблюдения, предприниматели часто выбирают виртуальную АТС и Wi-Fi для гостей с возможностью подключения рекламной платформы. Эти услуги помогают бизнесменам эффективнее отслеживать звонки клиентов, повышать результативность маркетинговых акций и привлекать на свои площадки больше посетителей.

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте компании, по бесплатному номеру 8 800 200 30 00 или в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома".

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