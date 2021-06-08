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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 договорилась с инфраструктурным оператором "Линк Девелопмент" о размещении новейшего оборудования на протяжении всей трассы М11 "Нева". Летом Tele2 завершит монтаж 100 высокотехнологичных станций на важнейшей магистрали. Размещение оборудования в статусе 5G Ready позволяет подготовить сеть для развития беспилотного грузового транспорта - М11 станет первым беспилотным логистическим коридором до 2024 года.

Фото: предоставлено Tele2

В июле 2021 года Tele2 завершит размещение 100 дополнительных базовых станций 5G Ready на автодороге М11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Новейшее оборудование появится на объектах инфраструктурного оператора "Линк Девелопмент", который построил антенно-мачтовые сооружения и обеспечил энергоснабжение башен. Высокоскоростной мобильный интернет LTE и качественные голосовые услуги будут доступны клиентам Tele2 на протяженности всей трассы, которая проходит по территории Московской, Тверской, Нижегородской и Ленинградской областей.

Создание новейшей телекоммуникационной инфраструктуры 5G Ready вдоль важнейшего транспортного объекта - необходимое условие для развития технологий V2X (технологий машинного взаимодействия). Трасса М-11 станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором - соответствующее соглашение на ПМЭФ-2021 подписали Министерство транспорта России и ряд логистических компаний. Развертывание новейшей телеком-инфраструктуры указывает на полную технологическую готовность сети Tele2 к поддержке беспилотного транспорта.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2:

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить пользователей Tele2 актуальным, высокотехнологичным и качественным сервисом. Стопроцентное покрытие трассы LTE, отличные голосовые услуги на всем пути между двух столиц и максимальная готовность запустить связь по технологии 5G - это важное условие для комфорта и безопасности автомобилистов и пассажиров. Вместе с тем как инновационная компания мы подготовили технологическую базу для реализации передовых кейсов на важнейшей магистрали страны".

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