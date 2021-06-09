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Культура

В Самаре не нашли места для скульптуры Виктора Цоя

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский бизнесмен и скульптор Валентин Кубриков установил 2,5-метровую скульптуру Виктора Цоя с гитарой за спиной на территории своего конного клуба в двух километрах от села Рождествено в поселке Усинский (ул. Зеленая, 7а). По словам автора скульптуры, примерно через неделю ее откроют для публики.

Бизнесмен уже два года пытается подарить выполненную полностью на свои средства скульптуру "Последний герой" Самаре, но устал ждать и старается обратить внимание властей на свою инициативу.

Как рассказал Валентин Кубриков корреспонденту Волга Ньюс, он еще два с половиной года назад договорился с девелопером и депутатом губернской думы Владимиром Кошелевым о том, что у гостиницы будет подготовлена площадка для установки скульптуры.

фото предоставлено Валентином Кубриковым

Планы были масштабные: планировалось пригласить на открытие сына Цоя - Александра, устроить концерт проекта "Симфоническое КИНО" с Юрием Каспаряном. Однако планируемый "праздник для города" так и не состоялся.

В итоге скульптор устал ждать и установил 600-килограммовую скульптуру на своей творческой площадке рядом с другими скульптурами в конном клубе в поселке Усинский. Сейчас территория парка, хорошо знакомого велосипедистам, проезжающим маршрут мимо села Выползово, приводится в порядок, и в скором времени скульптуру может увидеть любой желающий.

Валентин Кубриков также сообщил, что планирует обратиться к Александру Хинштейну, чтобы тот помог найти достойное место для скульптуры героя русского рока в Самаре.

Скульптор уверен, что установка памятника Виктору Цою - это возможность напомнить о ценностях и времени, когда человек с гитарой на сцене олицетворял романтику и интеллектуальность.

"Вопрос покупки памятника  Виктору Цою у автора и его установки около гостиницы «Лотте» действительно обсуждался. Однако наследник певца не согласовал данную скульптуру. Для установки памятника в общественном месте необходимо согласие родственников", - прокомментировали в "Корпорации Кошелев", бенефициаром которой выступает Владимир Кошелев.

Получить комментарии в администрации Самары на момент публикации не удалось.

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