Самарская область вошла в число регионов - лидеров по внедрению роботизации

В среду, 18 июня, на полях Петербургского международного экономического форума состоялась сессия "Технологический ландшафт: какие тренды определяют развитие инновационного сектора".

Сессия особенно важна учитывая задачи, поставленные президентом, одной из которых является достижение технологического лидерства. Для этого с 2025 г. в России были запущены национальные проекты "Новые материалы и химия", "Средства производства и автоматизации", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Над созданием высокотехнологичных продуктов по нацпроектам работают инжиниринговые компании. Именно они формируют новый вектор социально-экономического развития страны. Как им помогает государство и каковы будущие перспективы таких предприятий, обсудили ключевые эксперты отрасли на полях Петербургского международного экономического форума.

Основными драйверами цифровой трансформации выступают такие ключевые направления, как искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые вычисления, зеленая энергетика и роботизация. Эти сферы характеризуются высоким темпом роста и значительным потенциалом будущих прорывов, оказывающих влияние на формирование новой структуры экономики. Именно для развития этих отраслей по поручению президента с 2025 г. в России были запущены национальные проекты технологического лидерства: "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Средства производства и автоматизации".

Согласно актуальным данным, опубликованным Росстатом 15 мая 2025 г., парк промышленных роботов Российской Федерации на конец 2024 г. составил 20864 единицы. Это на 8 тыс. больше, чем в 2023 г., что свидетельствует о продолжающемся росте темпов роботизации отечественной промышленности.

На фоне этого роста увеличилась и плотность роботизации - ключевой показатель, рассчитываемый как число промышленных роботов на каждые 10 тыс. работников. При численности занятых в отрасли на уровне 7141188 человек плотность роботизации составила 29 роботов на 10 тыс. работников, тогда как годом ранее она составляла 19 роботов. Это демонстрирует устойчивую тенденцию к внедрению современных технологий и автоматизации производственных процессов на предприятиях.

Планируется, что к 2030 г. при поддержке национального проекта "Средства производства и автоматизации" Россия войдет в топ-25 стран-лидеров по плотности промышленной роботизации, увеличив количество роботов с 29 до 145 на 10 тыс. человек только по нацпроекту. В числе регионов - лидеров по внедрению роботизации на первом месте остается Московская область (1904 промышленных робота), далее следуют Санкт-Петербург (1869 промроботов), Самарская область (1731 промышленный робот), Москва (1488 промышленных роботов), Республика Татарстан (1385 промышленных роботов).

Особое внимание было уделено роли успешных стартапов и масштабируемых технологических компаний, выступающих катализаторами инноваций и определяющими лицо современного технологического ландшафта.

Участники сессии также выделили ряд характерных проблем и болезней роста, с которыми сталкиваются стартапы на пути своего ускоренного развития. В числе основных препятствий были обозначены нехватка квалифицированных кадров, сложности с привлечением финансирования и адаптацией к новым рынкам сбыта. Для преодоления этих трудностей участники предложили внедрять эффективные модели взаимодействия между бизнесом и государством, а также налаживать систему подготовки высококлассных инженерных кадров.

Отдельно прозвучал акцент на необходимость разработки универсальных подходов к коммерциализации исследований и разработок. Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова подчеркнула важность выстраивания партнерского взаимодействия между научным сообществом, промышленностью и государственными структурами, подчеркивая, что такая кооперация способна обеспечить устойчивый экономический рост и укрепить позиции России на международной технологической арене.

Делегация Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева продолжает активную работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. За два дня уже подписаны десятки инвестиционных соглашений, которые принесут в экономику региона более 185 млрд руб., а также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ведущими предприятиями и организациями страны



