"Единая Россия" в Самарской области начала подготовку к избирательной кампании

Более двухсот активистов и сторонников "Единой России" из всех муниципалитетов Самарской области приняли участие в первом этапе конференции регионального отделения партии. Она открылась в среду, 9 июня.

Итогом мероприятия стал ряд определяющих решений, которые позволят политическому объединению эффективно подготовиться к сентябрьским выборам в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу — они касаются, в том числе, и формирования Народной программы, которую единороссы региона представят избирателям.

"Нынешняя областная конференция имеет большое значение в жизни всего регионального отделения, в нашей партийной работе", — подчеркнул губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров, открывая ее и приветствуя однопартийцев.

Глава региона напомнил, что в Самарской области успешно состоялось предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты на грядущих выборах.

"О его значимости в масштабах всей России говорит то, что с кандидатами из разных регионов уже 2 июня встретился президент страны Владимир Путин.

Предварительное голосование стало ярким примером того, что партия постоянно находится в диалоге с гражданским обществом. По всем социально значимым вопросам мы советуемся с людьми, только мы предложили им вместе определить кандидатов для выдвижения на выборах", — сказал губернатор.

Он добавил, что кандидаты предварительного голосования прошли проверку в условиях открытой конкуренции. Жители региона такой подход оценили, продемонстрировав рекордную явку. Это в очередной раз доказывает, подчеркнул Дмитрий Азаров, что "Единая Россия" — как политическая сила, ответственная за положение дел в регионе, — создала весомый задел для дальнейшей работы и заслужила доверие людей.

Главу региона поддержал депутат фракции единороссов в Государственной Думе Леонид Симановский. Он отметил, что партия показывает высокие результаты на всех уровнях своей деятельности.

"Нам предстоит многое сделать, чтобы в Самарской области жилось лучше, чтобы жители губернии понимали — мы все работаем для них. Это главное, что есть у депутата — люди. Сделано уже достаточно много, над этим работали и депутаты всех уровней, от Госдумы умы до городских Советов, и губернатор, и правительство области, и руководители на местах. Важно, чтобы жители области были уверены, что всё, что делается, будет доведено до конца", — сказал депутат Госдумы.

О том, что партии на предварительном этапе избирательного процесса удалось существенно обновить кадровый состав, в своём выступлении сказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Единая Россия" показала, что не боится конкуренции, не уходит от прямого разговора с людьми — наоборот, советуется с ними и поддерживает их инициативы. Предварительное голосование — не просто отбор кандидатов, но и способ обновить партийные ряды, привлечь активных представителей различных сфер жизни региона, готовых к решению самых сложных задач. Партия развивается и будет развиваться дальше", — сказал Геннадий Котельников.

Он отметил, что Народная программа, которую сейчас формирует региональное отделение "Единой России", поможет наладить более эффективное взаимодействие как между властью и людьми, так и между ветвями власти — а значит, добиться выполнения поручений президента России и губернатора Самарской области, продолжить успешную реализацию национальных проектов на территории губернии.

Теперь, когда итоги предварительного отбора подведены, региональному отделению "Единой России", депутатам, сторонникам партии, общественникам предстоит ещё активно включиться в работу по созданию Народной программы. Секретарь регионального отделения определил ориентиры этой работы.

"Мы месте с вами определили на форуме гражданских социальных инициатив, что в основу программы закладываются действия по реализации апрельского Послания президента и дальнейшей реализации Стратегии лидерства Самарской области. Подчеркну, что на региональном отделении "Единой России" в значительной степени лежит ответственность за реализацию стоящих сегодня задач. Жители ждут от нас, как ведущей политической силы, активного воплощения заявленных планов, ждут дальнейшего продолжения позитивных изменений по всем направлениям", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что главным принципом формируемой программы является человекоцентричность, ориентация на запросы жителей Самарской области. Они объединены в три ключевых постулата — "Защита. Забота. Развитие". Немало идей, пожеланий, обращений, наказов было получено региональным отделением в ходе предварительного голосования. Во время встреч, мероприятий, посредством интернет-коммуникаций жители Самарской области поднимали проблемные вопросы, предлагали пути их решения.

На человекоцентричности сделала акцент и победительница предварительного голосования "Единой России" в Самарской области, исполнительный директор региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и предоставлению социальных услуг "Открытое сердце" Регина Воробьева.