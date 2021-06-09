Виктор Кузнецов: в Народную программу должны войти предложения жителей по каждому населенному пункту Самарской области

Самарские единороссы по поручению губернатора, секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова продолжают работу над Народной программой - главным документом партии в преддверии осенних выборов. 9 июня на съезде регионального отделения "Единой России" были представлены основные тезисы и алгоритм работы над документом.
Заместитель секретаря реготделения партии Виктор Кузнецов подчеркнул, что по инициативе губернатора была создана рабочая группа, которая собирает лучшие идеи и предложения жителей, активистов и сторонников партии в один программный документ.
"Уже подготовлены основные тезисы будущей программы - основа для дальнейшей работы. Итоговый документ будет гораздо шире и объемнее - он будет касаться практически каждого населенного пункта, каждой социальной группы", - рассказал Виктор Кузнецов.
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что всего за две недели собран значительный объем предложений. "При этом главным критерием оценки служит их выполнимость. Наша принципиальная позиция - брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
19 июня в Москве на федеральном съезде "Единой России" будет представлен первоначальный проект тезисов программы, с которой партия пойдет на выборы. Далее предстоит новый этап: в регионах, в том числе в Самарской области, пройдет широкое обсуждение идей и проектов, а также сбор предложений.
"В нашем документе должна быть серьезная муниципальная составляющая - видение жителей по каждому населенному пункту Самарской области. До 1 июля в региональном исполкоме партии мы ждем идей с мест - от местных отделений, кандидатов в депутаты Государственной думы, Самарской губернской думы, от общественных организаций", - отметил Виктор Кузнецов.
Заместитель секретаря реготделения партии рекомендовал при подготовке предложений опираться на опыт реализации национальных проектов в области.
"К примеру, механизмом реализации Стратегии лидерства на территории Самарской области стали национальные проекты, которые уже получили бюджетное финансирование. То есть из категории "мечты" объекты перешли в категорию наших планов. По национальным проектам у нас запланировано к реализации 1192 объекта. Но люди часто не знают об этом. А потому важно напомнить об этих нацпроектах, актуализировать их, посоветоваться с жителями - каким образом их лучше реализовать на конкретной территории", - подчеркнул Виктор Кузнецов.
Поступившие предложения в виде обобщенного проекта Народной программы рассмотрят на следующем этапе партийной конференции самарского регионального отделения "Единой России". Затем они будут направлены для внесения в федеральный документ.
Итоговая Народная программа "Единой России" будет принята на съезде партии в августе.
Напомним, в Самарской области по поручению губернатора, секретаря регионального отделения "Единой России" Дмитрия Азарова началось формирование Народной программы, с которой региональное отделение партии выступит на осенних выборах в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу.
Главный принцип, на который опираются единороссы при подготовке программного документа, - это человекоцентричность, ориентация на запросы жителей Самарской области. Они объединены в три ключевых постулата - "Защита, Забота, Развитие". Как напомнил Дмитрий Азаров, это лейтмотив работы по развитию каждой отрасли экономики, всех аспектов социальной сферы в регионе.
Народная программа станет частью обновленной Стратегии лидерства региона.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии