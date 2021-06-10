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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 первой в России запустила 5G в метро

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 и Nokia запустили первую в России зону 5G на важнейшем инфраструктурном объекте — в Казанском метрополитене. Сеть пятого поколения теперь полностью пронизывает систему метро — сигнал 5G стал доступен на всех станциях подземки. Tele2 предлагает пассажирам воспользоваться мобильным интернетом на сверхскоростях — подключившись к 5G напрямую или через Wi-Fi.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 завершила строительство тестовой сети 5G в Казанском метрополитене и открыла ее пользователям. Пиковые значения скорости достигают 3800 Мбит/c. Жители Татарстана могут опробовать технологию, подключившись к сети напрямую или через точки Wi-Fi. Сигнал 5G доступен на всех станциях Казанского метрополитена, но центральной площадкой для знакомства жителей с новейшей технологией стала станция "Кремлевская".

Владельцы смартфонов с поддержкой 5G, для которых Республика Татарстан является домашним регионом, могут принять участие в тестировании сверхскоростного интернета на платформах. Вместо привычной сети LTE их смартфон будет автоматически регистрироваться в пилотной сети 5G. Пользователи обычных устройств — абоненты любых операторов — могут подключиться к технологии пятого поколения через Wi-Fi-роутеры на станции "Кремлевская", рядом с которой сосредоточены главные достопримечательности Казани. На центральной станции метро сеть 5G работает не только на платформе, но и на входных группах. Для подключения нужно только выбрать в настройках Wi-Fi-доступа сеть "Tele2WiFi5G".

Пилотная зона 5G в Казанском метрополитене открыта до конца 2021 года. На протяжении всего времени эксплуатации тестовой сети Tele2 и Nokia планируют предложить пассажирам и городу новые кейсы 5G — для обеспечения безопасности транспортного объекта, мониторинга эпидемиологической ситуации и демонстрации жителям Казани развлечений на базе AR/VR.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2:

"Тестовый запуск сети на таком сложном инфраструктурном объекте, как метро — это проект федерального значения. Успешный опыт построения здесь сети 5G с нуля следует продвигать на всероссийском уровне. Нам крайне важно испытывать технологию на реальных абонентских устройствах на тестовых полигонах. Метрополитен является идеальной для этого средой еще и потому, что исследование 5G под землей не создает помех для других сетей. Tele2 предлагает жителям технологически прогрессивного региона протестировать 5G и получить качественно новый сервис. При этом власти Республики Татарстан оказали содействие в реализации сложнейшего инновационного проекта — такие примеры взаимодействия бизнеса и государства приближают запуск 5G в России".

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа:

"Мы рады сотрудничеству с компанией Tele2 в рамках этого проекта, который открывает новый этап внедрения технологии 5G в Республике Татарстан. Nokia видит огромный потенциал сетей 5G, которые в условиях цифровизации, перехода на беспроводное управление критически важной инфраструктурой, внедрения интернета вещей и использования виртуальной среды становятся фундаментом цифровой экономики. Чтобы полностью раскрыть огромный потенциал сетей 5G, необходимо открытое сотрудничество отраслевой экосистемы на всех этапах внедрения технологии. Данный проект — прекрасный пример такого взаимодействия. Nokia реализует 165 контрактов на развертывание коммерческих сетей 5G в разных странах мира, из них 66 уже запущены в коммерческое использование".

Айрат Хайруллин, Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

"Мы реализуем в Татарстане проекты, которые ускоряют цифровое развитие и проникновение современных технологий в жизнь граждан. Жители республики активно присутствуют "онлайн", пользуются цифровыми сервисами. Поэтому логично, что Татарстан стал первым регионом России, где сеть 5G появилась на сложнейшем транспортном объекте — в метро. Появление пятого поколения связи в Казанском метрополитене позволит усилить безопасность объекта и предоставит пассажирам доступ к более высокому уровню цифровой инфраструктуры".

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