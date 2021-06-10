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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" предлагает бизнесу переехать в "Умный офис": новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил в коммерческую эксплуатацию облачный сервис "Умный офис" для дистанционного управления служебными помещениями из любой точки мира, где есть интернет.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Умный офис" — это система беспроводных датчиков и устройств, которая позволяет удаленно управлять офисом в личном кабинете, например, со смартфона. Она самостоятельно распознаёт изменения обстановки в помещении и реагирует на них по заданному сценарию.

Техническое решение "Умного офиса" включает комплекты для контроля безопасности при обнаружении движения в помещении, открытии двери или окна; для управления электроприборами, дистанционного мониторинга температуры, влажности, а также для умного управления освещением по заданному сценарию. Решение также обеспечивает противопожарный мониторинг и контролирует расход электроэнергии. Все датчики и устройства подключаются к контроллеру, который управляет ими по заданным настройкам и передает полученные данные в личный кабинет. Заказчик может проанализировать показания датчиков и собрать необходимую статистику, выбрав параметры и период времени, а также настроить уведомления для критичных событий.

Облачный сервис "Умный офис" работает на собственной облачной инфраструктуре "Ростелекома" и предоставляется под ключ с необходимым количеством устройств и датчиков с учетом типа бизнеса и плана помещения заказчика. Например, для цветочного магазина датчик протечки отслеживает влажность воздуха и температуру в торговом зале и при необходимости управляет кондиционером. Умная розетка контролирует работу увлажнителей воздуха для сохранения свежести цветов. Датчик движения следит за перемещениями в торговом зале, чтобы исключить несанкционированное проникновение, а умные лампы включаются, только если в зале есть покупатели или естественного освещения недостаточно.

"Выпуская новые цифровые услуги, мы реализуем стратегию "Ростелекома", направленную на удовлетворение всех задач и потребностей клиента в едином окне. Мировой рынок промышленного интернета вещей динамично растет, и наш новый сервис "Умный офис" —шаг, который в перспективе обеспечит "Ростелекому" лидирующие позиции в этом сегменте. Возможности облачного сервиса будут развиваться, чтобы соответствовать растущим требованиям корпоративного рынка к функционалу и качеству современных цифровых продуктов", — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Мы отмечаем, что сегмент IIoT показывает ежегодный рост. Выпуском "Умного офиса" мы стремимся занять свою долю в этом сегменте и, в перспективе, обеспечить "Ростелекому" уверенное развитие данного направления. Продукт расширяет экосистему беспроводных сервисов для корпоративных клиентов и позволяет в сегменте B2B получить дополнительную прибыль за счет допродаж новой услуги существующим клиентам", — считает директор проектов продуктового офиса "Wi-Fi" Дмитрий Сидоров.

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