Завод по производству входных металлических дверей "Феррони-Тольятти" за лето примет на работу 900 человек

Тольяттинский завод по производству металлических дверей "Феррони-Тольятти" продолжает набор сотрудников на вновь создаваемые рабочие места. Сегодня предприятию требуется более 900 человек, а именно сварщики, мастера участков, операторы станков, маляры, шлифовщики, подсобные рабочие, слесари, столяры, облицовщики, лаборанты, инженеры, контролеры качества и др.

Штат предприятия сегодня составляет 800 человек, всего компания создаст две тысячи рабочих мест с комфортными условиями труда, достойной и "белой" заработной платой, перспективами карьерного роста на предприятии.

"Феррони-Тольятти" расположился на площадке бывшего предприятия "АвтоВАЗагрегат". Реализация столь масштабного инвестпроекта находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Формирование благоприятного делового климата - одно из ключевых направлений Стратегии лидерства, обозначенной главой региона.

"С командой областного правительства мы посещали завод Феррони в марте в ходе рабочего визита в Тольятти. Сегодня предприятие работает в режиме опытного и полностью готово к старту серийного производства. С выходом на плановые объемы уже с августа здесь будет выпускаться более 2 млн дверей в год. Сегодня "Феррони" - это компания №1 по производству и продаже входных металлических дверей в России и всей Европе. Правительство региона, министерство экономического развития, городские власти готовы и дальше полностью сопровождать инвестиционные проекты и оказывать им необходимую поддержку для развития как Тольятти, так и всего региона в целом!" - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас на заводе ведется монтаж и подготовка к запуску автоматической сборочной линии - итальянские специалисты одновременно с пусконаладочными процессами обучают сотрудников работе с высокотехнологичным оборудованием.

Как рассказал директор по производству "Феррони-Тольятти" Вадим Харламов, абсолютно каждая дверь, собранная на заводе, проходит тщательный контроль качества. "Отдел технического контроля оценивает изделия на соответствие необходимым внешним признакам и техническим характеристикам. Затем дверь упаковывается и отправляется заказчикам. Сейчас мы вышли на максимальные объемы ручной сборки. Запуск автоматической линии позволит нам уже в этом месяце нарастить выпуск готовых изделий с 250 до 700 единиц. С выходом на плановые мощности мы будем производить по пять-шесть тысяч дверей в сутки", - рассказал Вадим Харламов.

Руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Елена Базаева отметила, что проект "Феррони-Тольятти" очень важен для города. "Это не только дополнительные рабочие места, но и налоговые отчисления, которые в дальнейшем мы направляем на решение социальных вопросов", - подчеркнула она.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров подписал соглашение с Мариной Павловой, генеральным директором компании "Феррони". Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта "Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти" на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более 6 млрд рублей и создание еще 1500 новых рабочих мест.

Также в ходе встречи было подписано соглашение между фондом "Сколково" и компанией "Феррони", планирующей продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора фонда в Самарской области - технопарка "Жигулевская долина". В результате подписания соглашения организации может быть присвоен статус индустриального партнера фонда "Сколково". "Феррони" сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих. Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам составит более 15 миллиардов рублей.