Дмитрий Азаров проверил организацию детского отдыха в загородных оздоровительных лагерях

В среду, 10 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в детском центре "Юность" и проверил, как в этом году организован летний отдых для юных жителей региона.

Первая смена в детском оздоровительном центре "Юность" городского округа Самара началась с 1 июня. Всего их будет проведено пять. Сейчас в лагере отдыхают 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.

"На территории приняты все меры по обеспечению безопасности детей. В настоящее время проходит профильная смена: заехали воспитанники юнармейских отрядов и кадетских подразделений. Ребята проходят военно-спортивную подготовку, укрепляют здоровье и отдыхают", - рассказал директор центра "Юность" Игорь Устинов.

Глава региона обратил внимание на позитивные перемены, которые происходят в лагере. 10 лет назад, когда Дмитрий Азаров был мэром Самары, он приезжал в "Юность". Участником той встречи был воспитанник центра, а сейчас один из инструкторов, руководитель смены Игорь Коннов. Он подарил главе региона памятную фотографию, сделанную десять лет назад.



"Рад убедиться, что здесь детям нравится, что лагерь меняется, и ребята, которые готовят себя для служения Родине, для службы в армии, получают здесь необходимые навыки, - отметил губернатор. - Для этого здесь есть все необходимое. Но и есть что добавить".

Дмитрий Азаров проговорил с директором детского оздоровительного центра "Юность" поставку дополнительного оборудования уже в текущем году, а с руководством областного центра обсудил проект дальнейшей реконструкции лагеря "Юность".

"Многие дети приезжают к нам каждый год. Мы видим, как они растут в нашем лагере. Родители с удовольствием отправляют их сюда", - рассказал Игорь Устинов.

Дмитрий Азаров пообщался с воспитанниками и пожелал ребятам хорошего отдыха: "Желаю набраться здоровья, подрасти и с новыми силами приниматься за учебу. Но до того еще есть время, чтобы отдохнуть и провести это лето с пользой на нашей прекрасной Самарской земле".

Напомним, в Самарской области детская оздоровительная кампания стартовала 1 июня. Всего этим летом в загородных лагерях региона смогут отдохнуть более около 45 тыс. детей, из них почти 9,5 тыс. - из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Для более чем 530 тыс. детей в возрасте с 6 до 17 лет будет организовано дневное пребывание в лагерях, отдых в профильных лагерях, участие в туристических походах, сборах и слетах.

Особое внимание при организации летнего детского отдыха уделяется вопросам обеспечения безопасности детей.

"Оздоровительная кампания проходит в особых условиях. Угроза распространения коронавирусной инфекции заставляет нас быть максимально внимательными, осторожными, сделать все необходимое для защиты здоровья людей - детей и педагогического состава. Была проведена огромная подготовительная работа", - отметил губернатор.

Все смены в текущем году пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщил первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский.

"Все объекты детского отдыха работают в режиме обсервации, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. В целях соблюдения норм социального дистанцирования сокращено количество отдыхающих - загрузка составляет 75%. Заезд всех детей осуществляется одномоментно. Из программы исключаются массовые мероприятия и родительские дни. Перед началом смены все работники детских лагерей должны сдать тест на COVID-19 и привиться от различных видов инфекций", - рассказал замминистра.