Дмитрий Азаров оценил, как в Большой Глушице развивается спортивная инфраструктура

Жители Большой Глушицы получили возможность заниматься физкультурой на новой уличной спортивной площадке, которая появилась в селе в этом году благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Работы были выполнены буквально за 20 дней. Теперь с раннего утра и до позднего вечера мальчишки и девчонки играют здесь в футбол, волейбол и баскетбол.
Глава региона Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в район пообщался с воспитанниками детской футбольной команды "Ника", которые проводили на площадке тренировку, подарил им новые мячи и пожелал ярких матчей и побед.
"Уверен, что тренеры подготовят достойную смену игрокам нашей главной команды "Крылья Советов", - отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!