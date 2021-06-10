Дмитрий Азаров оценил, как в Большой Глушице развивается спортивная инфраструктура

Жители Большой Глушицы получили возможность заниматься физкультурой на новой уличной спортивной площадке, которая появилась в селе в этом году благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Работы были выполнены буквально за 20 дней. Теперь с раннего утра и до позднего вечера мальчишки и девчонки играют здесь в футбол, волейбол и баскетбол.

Глава региона Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в район пообщался с воспитанниками детской футбольной команды "Ника", которые проводили на площадке тренировку, подарил им новые мячи и пожелал ярких матчей и побед.

"Уверен, что тренеры подготовят достойную смену игрокам нашей главной команды "Крылья Советов", - отметил Дмитрий Азаров.