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Банк "Открытие": ЕЦБ сохраняет мягкую политику, несмотря на рост оптимизма

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

По итогам июньского заседания ЕЦБ сохранил ультрамягкую денежную политику, а также настойчиво заявил о преждевременности рассмотрения каких-либо шагов по сворачиванию действующих мер поддержки. Это произошло несмотря на рост оптимизма регулятора относительно темпов восстановления экономики Еврозоны.

В рамках ежеквартального пересмотра прогнозов ЕЦБ лишь незначительно повысил прогноз по базовой инфляции. Она выступает целевым показателем монетарной политики и не учитывает цены на топливо, продовольствие и изменения в косвенных налогах. Так прогноз в 2021–2023 гг. был повышен на 0,1 п. п. до 0,9%, 1,2% и 1,4% г/г соответственно, что по-прежнему существенно ниже целевого уровня регулятора в 2%. Прогноз темпов роста потребительской инфляции по индексу CPI также остается ниже 2%: прогноз на 2021 г. был повышен на 0,4 п. п. до 1,9% г/г, а на 2022 г. — на 0,3 п. п. до 1,5% г/г. Прогноз на 2023 г. в 1,4% г/г остался тем же. Изменение прогноза инфляции в основном связано с отражением факторов, способствующих временному ускорению инфляции, включая цены на топливо, а также эффекта базы. При этом ЕЦБ заметно улучшил прогноз по темпам роста ВВП Еврозоны в 2021–2022 гг. на 0,6 п. п. до 4,6% и 4,7% г/г соответственно, также сохранив прогноз на 2023 г. на уровне в 2,1% г/г.

Основной причиной сохранения повышенных объемов покупок активов являются опасения преждевременного ужесточения кредитно-денежных условий из-за роста рыночных доходностей на финансовых рынках. Ранее доходность десятилетних государственных облигаций Германии, выступающих в качестве безрискового уровня ставок в Еврозоне, выросла к середине мая на 0,2 п. п. до -0,1%. Это максимальный уровень за два года, однако с тех пор доходность опустилась до -0,25%. Коррекция доходностей в зоне евро на фоне стабилизации доходностей на рынке казначейских облигаций США позволяет предположить, что в сохранении повышенного объема покупок активов со стороны ЕЦБ, помимо желания обеспечения стабильно мягких денежных условий, есть и попытка повлиять на валютный рынок с целью несколько ослабить курс единой европейской валюты.

Дополнительным фактором неопределенности в отношении перспектив роста экономики остается не до конца понятная эффективность используемых в странах Европы вакцин против новых штаммов Covid-19. Несмотря на неуклонное снижение заболеваемости в США, Канаде и Израиле, которые активно используют вакцины производства Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, в Великобритании, которая также применяет их, с конца мая вновь наблюдается неуклонный рост численности заболевших.

Учитывая прогнозы ЕЦБ по инфляции, а также не до конца понятную ситуацию с эффективностью используемых вакцин, монетарная политика ЕЦБ вряд ли претерпит серьезные изменения до конца 2021 г.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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