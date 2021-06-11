Добровольцы АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в акциях по сдаче крови

В преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, работники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в акциях по сдаче крови. Мероприятия проходили при содействии объединенной первичной профсоюзной организации.

Впервые добровольческая акция "Движение от сердца к сердцу" состоялась на базе медицинского пункта Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ). Процедуру выполняли медики Бузулукского филиала Оренбургской станции переливания крови. Кровь сдали 40 добровольцев.

"У работающих людей не всегда есть возможность приехать на пункт сдачи крови, мы предоставили им удобную возможность. Подобные акции способствуют развитию корпоративного донорства, привлекают большое число доноров", — отметил председатель первичной профсоюзной организации Бугурусланского РНУ Салават Хасанов.

Аналогичное мероприятие было организовано на базе Самарской станции переливания крови. В нем приняли участие 48 человек из аппарата управления, Центральной базы производственного обслуживания и Новокуйбышевского учебного комбината.

Перед проведением забора крови все работники прошли обязательный медицинский осмотр. В ходе проведения двух акций было собрано почти 40 литров крови.