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Губернатор Власть и политика

В День России на самарской набережной проходит квест "Страна победителей"

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотни самарцев и гостей областной столицы, несмотря на переменчивую погоду, 12 июня пришли на набережную отметить День России и принять участие в квесте, который посвящен празднику. Вместе с земляками в викторине принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, 2021 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом науки и технологий. Также в 2021 году отмечается 60-летие первого полета человека в космос и 170-летие Самарской губернии. День России дает возможность каждому почувствовать себя частью великой страны, вспомнить о достижениях и победах великих предшественников.

"Нам очень нравится эта игра, – поделились впечатлениями жители Самары Игорь и Марина. — Это интересно, весело и познавательно. Замечательно, что задания квеста отражают культуру, историю, науку нашей страны — это надо знать и изучать".

#СтранаПобедителей — это самый масштабный по времени и тематике городской квест. Он посвящен научным и культурным достижениям, победам и выдающимся героям, прославившим Россию в разных сферах и областях. Активное участие с большим азартом в нем принимают и взрослые, и дети.

Стартовал квест в 11 утра на 3-й очереди набережной, от Речного вокзала до Струковского парка имени М. Горького. Всего работает 60 тематических станций. Все точки квеста обозначены белыми воздушными шарами, а участников встречают ведущие в фирменных футболках, которые выдают карту игры, объясняют правила и предлагают выполнить тематические задания.

За прохождение каждой станции в маршрутный лист будет проставлена соответствующая печать. Цель — пройти до 16 часов как можно больше станций, проявив смекалку и знания. Поучаствовать в квесте сможет любой желающий, а самые творческие и активные получат ценные призы: умные часы и колонки, наушники и главный приз — туристическую путевку на двоих! Вручение призов состоится на площади Куйбышева во время вечерней концертной программы.

Губернатор Дмитрий Азаров пообщался с участниками квеста и пожелал победы в викторине: "Уверен, что каждый житель, гость нашего города хорошо знаком с богатой историей и традициями нашей самарской земли, нашей великой Родины — России. Поэтому шанс стать абсолютным победителем есть у каждого".

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